20-Jährige vertraut blind ihrem Navi und wendet auf der Autobahn

Weil eine 20-Jährige am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr offenbar noch nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten war, ist die Feuerwehr zu einer Bergung bei Wiesensteig ausgerückt. Die A8 in Richtung München musste voll gesperrt werden.

Die Fahrerin war bei Mühlhausen auf der A8 unterwegs gewesen. Weil sie in Richtung München fuhr und nicht wie geplant in Richtung Stuttgart, forderte sie das Navi auf zu wenden – die 20-Jährige befolgte die Anweisung offenbar blind und fuhr auf einen Autobahnparkplatz am Albaufstieg.

Die Frau durchbrach einen Zaun und fuhr einen Hang hinab. (Foto: SDMG)

Beim Verlassen des Parkplatzes fuhr sie zurück auf die A8 – in die entgegengesetzte Richtung. Was die junge Frau offenbar nicht wusste: Die Fahrbahnen der A8 Richtung München und Stuttgart verlaufen am Albaufstieg getrennt voneinander. Als sie den Gegenverkehr in der Ferne bemerkte, fuhr Sie zurück auf den Parkplatz. Anschließend durchbrach sie einen Zaun und fuhr einen Hang hinab.

Die A8 musste voll gesperrt werden. (Foto: SDMG)

Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich die junge Frau unverletzt in ihrem Auto. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und barg die Fahrerin. Während der Bergung musste die A8 mehrmals voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen

Mehr entdecken: Am Drackensteiner Hang wird wieder geplant