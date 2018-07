Verkehrsunfall auf A8 in Fahrtrichtung München

Auf der A8 hat es am Mittwochnachmittag in der Nähe des Autobahntunnels bei Widderstall einen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, eignete sich der Unfall gegen 13.18 Uhr in Fahrtrichtung München.

Daran beteiligt waren nach ersten Informationen der Polizei ein PKW und ein LKW. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Laichingen wurde anfangs zum Einsatz gerufen, war aber nur kurze Zeit später wieder auf dem Rückweg.

