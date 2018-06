Zweite Ortskernsanierung in Westerheim läuft an

Die Ortskernsanierung ist in Westerheim ein zweites Mal angelaufen. Da die Gemeinde im April erneut in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden ist, können nun in einem ausgewiesenen Areal private wie gemeindliche Sanierungsarbeiten ausgeführt werden. Die sogenannte städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortskern II startet mit vorbereitenden Untersuchungen. Dem ausgewiesenen Areal, zu dem auch die Feldstetter Straße gehört, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Die Gemeinde Westerheim ist – wie bereits berichtet – am 3. April 2017 nach mehreren Versuchen in das Landessanierungsprogramm (LPS) aufgenommen worden, und zwar mit einem Zuwendungsbetrag von 800 000 Euro, was einem Förderrahmen von 1,3 Millionen Euro entspricht. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich bis 2026. Für ihre städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen für den Ortskern II hatte der Gemeinderat einen Sanierungsträger als Partner zu wählen, was bereits in einer Sitzung im Juli erfolgte: Knapp ging damals die Wahl an die Kommunalentwicklung GmbH (KE) mit Norbert Neuser und Manuela Bader.

Norbert Neuser wohnte der jüngsten Sitzung bei und erläuterte dem Gremium die nächsten Schritte. Jetzt gehe es darum, das Mitwirkungsinteresse zu erkunden und Eigentümer im Sanierungsgebiet anzuschreiben, mit der Bitte, entsprechende Fragebögen auszufüllen. „Wir wollen die konkrete Mitwirkungsbereitschaft ermitteln“, sagte Neuser. Er rechnet mit einer Rücklaufzeit von vier Wochen und hofft, erste Ergebnisse bei der geplanten Einwohnerversammlung am 23. November präsentieren zu können.

Norbert Neuser wie auch Bürgermeister Hartmut Walz ließen wissen, dass das nun festgelegte Sanierungsgebiet im Laufe der Jahre punktuell erweitert kann, allerdings nicht in Gebieten, die schon mal ein Sanierungsgebiet darstellten. Außerdem sei nicht ausgeschlossen, dass der finanzielle Förderrahmen von 1,3 Millionen Jahren aufgestockt wird. Auch kommunale Vorhaben seien der Bestandteil der Ortskernsanierung, und da nannte Walz gleich zwei konkrete Projekte: den Ausbau der Feldstetter Straße und die angedachte Sanierung des Rathauses.

Der Bürgermeister sprach in Sachen städtebaulicher Erneuerung von einer großen Chance für Westerheim und verwies auf die guten Erfahrungen der Gemeinde bei der ersten Ortskernsanierung. Die Gemeinde habe von dem Förderprogramm sehr profitiert, im privaten wie öffentlichen Bereich und bei zahlreichen Straßenprojekten. 25 Privatbauten seien modernisiert und zwölf Altbauten abgebrochen worden. Der Antrag in die Wiederaufnahme sei mit einem enormen Verwaltungsaufwand verbunden gewesen, doch das habe sich ausgezahlt.