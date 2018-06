Zur Schulhaus-Einweihung ein „trockenes Mittagessen“

Ein besonderes Jubiläum feiern die Westerheimer Schüler am Samstag. Der Altbau ihrer Schule wird 100 Jahre alt. Das Schulgebäude an Schulstraße und Steigle war 1913/14 nach den Plänen des vom Heuberg stammenden Architekten Walter aus Leutkirch erbaut und 1914 eingeweiht worden. Der damalige Neubau ist der Altbau von heute. Er ersetze das „obere Schulhaus“ aus dem Jahre 1863.

Eine wechselvolle 100-jährige Geschichte hat das markante Schulgebäude hinter sich, das den Beschuss Westerheims zu Ende des Zweiten Weltkriegs unbeschadet überstand, dafür aber 1973 ein Raub der Flammen wurde, bei dem das Dachgeschoss völlig ausbrannte. Das Feuer verursachte damals einen Schaden von 400 000 Mark. Fünf Lehrerwohnungen und mehrere Schulräume waren 1973 durch das Feuer und die umfangreichen Löscharbeiten beschädigt worden.

Im Jahre 2009 ließ die Gemeinde Westerheim den Altbau energetisch sanieren und versah das Dach mit einer Photovoltaik-Anlage. 2012 kamen in das Untergeschoss des Gebäudes neue Toiletten und 2013 wurde der Eingangsbereich neu und auch behindertengerecht gestaltet. „100 Jahre Altbau sehen wir als Anlass für ein großes Schulfest mit allerlei Aktionen“, erklärt Rektor Günther Knaupp und freut sich auf viele Gäste.

Hintergrund des Schulhausneubaus vor 100 Jahren war auch ein neues Volksschulgesetz von 1909, das mit der Dienstaufsicht der Schule durch den Ortsgeistlichen brach und allein den Staat in diese Funktion hob. Ferner wollte man für das mehr und mehr industrialisierte Deutsche Reich eine fundierte und breitgefächerte Allgemeinbildung der Kinder und Jugendlichen erreichen. Hinzu kam zudem eine gewollte Körperertüchtigung der deutschen Jugend.

Der zur Debatte gestandene Einbau eines Schülerbads in das Schulhaus wurde vom damaligen Gemeinderat nicht befürwortet, „da in sittlicher Beziehung Bedenken vorhanden sind“, wie in der Schulchronik nachzulesen ist. So wurde Westerheims neues Schulhaus für fast 70 000 Mark ohne Bad gebaut. Ins Schulgebäude kamen drei Klassenräume, ein Lehrerzimmer und zwei Lehrerwohnungen. Modern war das Mobiliar, wie nachzulesen ist: zweisitzige Schulbänke mit aufklappbarer Tischplatte und zwei Tintengefäßen.

Bei der Einweihung 1914 gab es im Gasthof Hirsch für die auswärtigen Handwerker ein „trockenes Mittagessen“, wie in der Schulchronik nachzulesen ist. In das frei gewordene „obere Schulhaus“ zogen die seit 1911 in der Gemeinde arbeitenden Schwestern des Krankenpflegevereins ein und richteten eine „Kleinkinderschule“ ein. Die Erstklässler waren anfangs noch in der alten Schule von 1863 untergebracht. Schulranzen hatten die meisten Kinder nicht, denn ihre Familien waren meist arm. Nach Kriegsende 1919 war die Westerheimer Schule vierklassig.

Viele amüsante, aber auch ernste Schulgeschichten sind in der Chronik der Gemeinde Westerheim nachzulesen. Weitere große Veränderungen bei den Schulbauten gab es 1952 durch den Anbau an das Alte Schulhaus für weitere zwei Klassenzimmer. Der separate Neubau kam 1964, also 50 Jahre später. So könnte im Prinzip in Westerheim am morgigen Samstag, 12. Juli, ein Doppeljubiläum gefeiert werden.