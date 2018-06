Zum „Tag des offenen Denkmals“ stehen am Sonntag im Alb-Donau-Kreis einige Bauten offen

Das Motto des Denkmaltags am 8. September, heißt: „Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?“. Damit steht in diesem Jahr ein Thema im Mittelpunkt, das Ihnen einen außerordentlich weiten Interpretationsspielraum lässt und sich auf so gut wie alle Denkmale und Denkmalgattungen beziehen lässt. Das Motto greift die zentralen Fragestellungen der Denkmalpflege auf, die am Tag des offenen Denkmals öffentlich diskutiert werden sollen: Was ist wert, erhalten zu werden und weshalb? Was macht Denkmale unbequem und warum? Gibt es überhaupt „bequeme“ Denkmale?

Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, 8. September, öffnen im Alb-Donau-Kreis und der weiteren Region mehrere Denkmale ihre Pforten – darunter Technische Kulturdenkmale, eiszeitliche Höhlen, Kirchen und andere Einrichtungen, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

In Westerheim bleibt nach Jahren die St. Stephanuskirche erstmals geschlossen, da diese derzeit innen eingerüstet ist. Der Grund: Die Deckenschale wird saniert und die Deckengemälde erhalten einen neuen Farbanstrich. Bis zum zweiten Adventssonntag soll das Gerüst entfernt sein, dann kann die Bevölkerung einen Blick in das Innere der 1787/88 erbauten Kirche werfen.

In Allmendingen kann eine wenig bekannte historische Wasserversorgungsanlage besichtigt werden, die so genannte Widderanlage im Siegental. Sie versorgte ab 1920 die Bauernhöfe im Siegental mit Wasser – und zwar mit einer mechanischen Wasserpumpe. Sie kann am Tag des offenen Denkmals in der Zeit von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Dort werden auch Führungen angeboten.

In Balzheim kann in der Zeit von 10.45 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr die evangelische Dreifaltigkeitskirche in Oberbalzheim besichtigt werden. Diese Barockkirche aus dem frühen 17. Jahrhundert ist der erste evangelische Kirchenbau Oberschwabens. Ab 11:30 Uhr werden stündlich Führungen angeboten.

In Unterbalzheim öffnet die St.-Mauritius-Kirche. Sie ist in der Zeit von 10.45 bis 12.30 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Besonderheiten sind unter anderem ein evangelischer Beichtstuhl aus der Zeit um 1700 sowie die Grabkapelle für die Ulmer Patrizierfamilie Ehinger von 1583. Führungen werden stündlich ab 11 Uhr angeboten.

In Blaubeuren lädt die Albvereinsgruppe Blaubeuren zu einer kleinen Wanderung durch die Stadt und zu amtlich-geschützten „unbequemen Denkmälern“ und auch zu nicht geschützten Erinnerungsstätten ein. Dabei soll die Schutzwürdigkeit einzelner Objekte kontrovers diskutiert werden. Die Tour startet um 10.30 Uhr am Bahnhof.

In Blaubeuren-Weiler gibt es in der Zeit von 8 bis 18 Uhr Führungen bei der Geißenklösterle-Höhle am Rande des Ortsteils Weiler. Mitglieder der Gesellschaft für Urgeschichte Blaubeuren führen durch die Höhle und geben Informationen zu dieser berühmten altsteinzeitlichen Fundstelle. Im Mittelpunkt beim „Tag der offenen Höhle“ stehen Jahr die Farben der Steinzeit, wie sie derzeit in der Sonderausstellung „Schwarz Rot Gelb – Drei Farben Steinzeit“ des Urgeschichtlichen Museums thematisiert werden.

In Blaustein kann das Schloss Klingenstein besucht werden. Das Schloss hat eine sehr lange Geschichte, die in die Stauferzeit zurückreicht. Das heutige Gebäude stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Geöffnet ist es von 10 bis 17 Uhr. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr werden Führungen angeboten.

In Ehingen lädt die Stadt zu einem Rundgang mit Stadtarchivar Ludwig Ohngemach ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr beim Museum in der Innenstadt. Ohngemach führt die Gäste zur Stadtbefestigung und deren Überresten, die schon seit dem 19. Jahrhundert als sperrige und gleich in mehrfacher Hinsicht unbequeme Denkmale galten. Zunächst wurden sie als Hindernis für die bauliche Ausdehnung der Stadt sowie für den ungehinderten Fluss des Verkehrs und damit für die wirtschaftliche Entwicklung empfunden.

In Erbach-Ersingen öffnet die evangelische Franziskuskirche ihre Pforten. In der Kirche aus dem späten 15. Jahrhundert sind unter anderem spätgotische Altarretabeln aus der Ulmer Schule zu besichtigen. Die Kirche ist in der Zeit von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen gibt es um 13 und 17 Uhr.

In Herrlingen steht die Villa Lindenhof von 10.30 bis 17 Uhr offen. Eine Fotoausstellung ist dort zu sehen, ferner kann das Rommel-Archiv bei Führungen um 12 und 16 Uhr angeschaut werden. Interessant ist sicherlich auch die Ausstellung „Pädagogik-Deportation-Literatur: Herrlingen 1912 bis 1947“. Bilder des Malers Adolf Loy sind zu sehen.

In Gruorn wird am Sonntag um 14.30 Uhr eine öffentliche Führung zur Geschichte des Dorfes und der St. Stephanuskirche angeboten. Dabei wird außerdem ein liturgischer Gottesdienst um 16 Uhr in der Stephanuskirche gefeiert, den das Westerheimer Duo „Caro und Thessy“ musikalisch gestaltet.

In Oberdischingen kann die barocke Wallfahrts-Kapelle auf dem Kapellenberg besichtigt werden. Die Kapelle ist in der Zeit von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr gibt es eine besondere Führung in die Gruft der Grafen Schenk von Castell. Im Kulturraum des Rathauses ist eine Dokumentation zur 300-jährigen Tradition der Oberdischinger Wallfahrt zu besichtigen. Kaffee und Kuchen gibt es für die Besucher im Haus Maria Königin am Schlossplatz.

In Obermarchtal am Maiertorweg hat der so genannte Petrushof geöffnet. Das ist der ehemalige Meierhof des früheren Prämonstratenser-Reichsstifts Marchtal. Das hervorragend restaurierte Gebäude aus dem 18. Jahrhundert beherbergt seit 2002 eine Kunstgalerie. Geöffnet ist der Petrushof von 11 bis 17 Uhr. Führungen gibt es um 12, 14 und 16 Uhr.

In Rammingen startet beim Schlössle in Lindenau um 10 Uhr eine rund fünfstündige Wanderung zu den Lonetalhöhlen. Als Fundstätten von Kleinplastiken der Eiszeitkunst haben sie Weltgeltung erlangt. Günther Krämer, Lonetalkenner und Buchautor führt zu diesen Höhlen. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person. Kinder zahlen nichts.

In Roggenburg kann von 11 bis 17 Uhr das barocke Prämonstratenser-Kloster angeschaut werden, das 1126 durch die Grafen von Bibereck erbaut wurde. Der Ort war Jahrhunderte lang das geistliche Leben der Prämonstratenser. Die Klosteranlage wurde in den vergangen fünf Jahren grundlegend saniert.

In Senden beginnt um 13 Uhr eine Führung durch die katholische St. Josefskirche. Die in den Jahren 1958 bis 1960 von Thomas Wechs geplante Kirche gilt als einzigartiges Denkmal der Nachkriegsmoderne im Landkreis Neu-Ulm. Im Anschluss führt eine rund einstündige Wanderung zur ehemaligen Spinnerei Freudenegg. Dort findet gegen 15 Uhr eine Führung durch das denkmalgeschützte Industriegebäude statt.

In Schelklingen kann der Fundort der berühmten „Venus vom Hohle Fels“ ebenfalls am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. Der „Hohle Fels“ öffnet von 11 bis 17 Uhr. Bis 16 Uhr werden in dieser Höhle und urgeschichtlichen Fundstätte Führungen durch Archäologen der Universität Tübingen angeboten.

Ebenfalls in Schelklingen öffnet das so genannte „Stellwerk 1“. Dieses Technik-Denkmal, das 1901 errichtet wurde, kann in der Zeit von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Und noch einmal Schelklingen: Als weiteres technisches Denkmal öffnet im Ortsteil Teuringshofen das historische Pumpwerk der Albwasserversorgung, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Bei Bedarf finden Führungen statt.

In Ulm haben zum Tag des offenen Denkmal folgende Bauten ihre Pforten speziell geöffnet: das Münster mit Führungen im 30-Minuten-Takt zwischen 13 und 18 Uhr, das Seelhausbrunnenhaus mit Führungen um 11, 13 und 15 Uhr, der Reichenauer Hof mit Minnesängersaal mit Führungen um 11, 13 und 15 Uhr, die Volkshochschule mit Führungen um 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Uhr, das Engländer-Haus der Familie Einstein mit Führungen um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr und das Ulmer Theater mit Führungen um 10, 11.30, 13.30 und 15 Uhr. Ferner stehen offen die Bundesfestung, Fort Oberer Eselsberg, und der Reichsstädtischer „Salzstadel“, ein dreigeschossiger Speicherbau mit mehrgeschossigem Dachstuhl. (hjs)