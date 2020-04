Zeitzeugin berichtet vom schlimmen Kriegsende in Westerheim

Von Schwäbische Zeitung

Als ungebetene Gäste haben Polizeibeamte eine Feier zum 60. Geburtstag in Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau) aufgelöst.

Freunde und Nachbarn hätten sich trotz der Ausgangsbeschränkungen getroffen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Weil sie sich nicht an die Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise hielten, seien alle zehn Personen angezeigt worden.

Die Polizei war telefonisch auf die Party hingewiesen worden.