Workshops mit einem besonderen Künstler

Die Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim hat für mehrere Workshops einen Meister seines Fachs gewonnen: Robeat, bürgerlich Robert Wolf, ist ein deutscher Beatboxing-, Soundeffekt- und Mundakrobatik-Künstler und am Samstag, 8. Oktober, bei der Chorgemeinschaft zu Gast. Dies teilt die Chorgemeinschaft mit.

Robeat trat erstmals im Jahr 2007 im Rahmen der Show „Das Supertalent“ auf, bei der er im Finale den dritten Platz belegte. Anschließend nahm an vielen Meisterschaften mit Erfolg teil. Seit 2013 ist er amtierender Europameister. Am 8. Oktober gibt Robeat im Sängerheim in Westerheim mehrere Workshops. Zu Beginn sind die Teens an der Reihe, von 10 bis 15.30 Uhr gibt es einen Crashkurs zum Einstieg ins Beatboxing (Songs kombiniert mit Beatboxing). Der Beatbox-Workshop für Teens ist mehrteilig aufgebaut, am Ende sollen zwei oder drei Songs im Warm-up mit dem Chorleiter Christoph Achmüller einstudiert werden und mit eigenen Beats unterlegt werden. Das Gelernte zeigen die Teilnehmer zum Abschluss in einer kleinen Präsentation.

Dieser Workshop wird gefördert durch ein Programm der Deutschen Chorjugend. Durch das Förderprogramm „Aufholpaket“ werden deutschlandweit Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und ihre Familien geschaffen, um sich zu begegnen, gemeinsam Neues zu entdecken und ihre Welt nach der Pandemie zu erleben.

Von 16 bis 17.30 Uhr folgten die Kids. Dieser Workshop ist ebenfalls ein Start in die Welt des Beatboxens. Was braucht man eigentlich zum Beatboxen? Robeat weiß es und zeigt es den Teilnehmern. Das Gelernte demonstrieren die Kids zum Abschluss in einer kleinen Präsentation.

Den Abschluss machen die Erwachsenen in einem Workshop von 19 bis 20.30 Uhr.