Wolf schnuppert in Westerheim vorbei

Die Messe für Tourismus und Freizeit CMT in Stuttgart ist zu Ende gegangen und lockte viele Besucher an – so auch an den Stand der Westerheimer. Unter anderem einen Minister.

Westerheim präsentierte sich laut Mitteilung der Gemeinde „als Erholungsort“ und warb mit Laichingen und dem Alb-Donau-Kreis für die vielseitigen Rad- und Wandertouren und die lokalen Sehenswürdigkeiten sowie die Übernachtungsangebote und Gastronomie. Viele interessierte Besucher ließen sich am Stand über die verschiedenen Freizeitmöglichkeiten in Westerheim informieren und konnten sich so von einem Urlaub auf der Schwäbischen Alb überzeugen lassen.

Auch Guido Wolf, Minister der Justiz und für Europa, zu dessen Aufgabengebiet auch der Tourismus zählt, erkundigte sich bei Doreen Berrer nach der aktuellen Schneesituation in Westerheim.