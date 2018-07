Wohin mit der Westerheimer Marienstatue?

Was weitere Messfeiern in St. Stephanus und die Rückführung der Marienstatue von der Christkönigskirche in die St. Stephanuskirche angehen, so liegen die Meinungen des katholischen Kirchengemeinderats und des Fördervereins weit auseinander. Dies wurde bei einem Pressegespräch mit Pfarrer Karl Enderle und Maria Baumann vom Kirchengemeinderat und Bernhard Schweizer und Anne Rieck vom Förderverein deutlich. Dass Emotionen bei diesen Themen mitspielen, ist beiden Seiten klar. Klar geworden bei dem Gedankenaustausch wurde auch, dass Kirchengemeinderat und Förderverein an ihren Standpunkten festhalten wollen.

Er akzeptiere die Entscheidung des Kirchengemeinderats als das gewählte und legitime Gremium der Kirchengemeinde, da bleibe ihm gar nichts anderes übrig, erklärte der Fördervereinsvorsitzende Bernhard Schweizer bei einem Pressetermin mit der SZ, bei dem die zwei Vertreter von Kirchengemeinderat und die zwei vom Förderverein ihre Standpunkte erläuterten. Dennoch gehöre es auch zum demokratischen Verständnis, an seinen Wünschen und Vorstellungen festhalten zu dürfen.

Legitim sei es doch, seine gesteckten Ziele im Auge behalten zu dürfen, auch wenn diese momentan in weiter Ferne liegen, sagte Schweizer. Vielleicht würden in einigen Jahren neue Sachverhalte und andere Meinungen vorliegen. Zur Demokratie gehöre es, seine Meinung kundtun zu dürfen, das sei im weltlichen wie im kirchlichen Bereich erlaubt.

Weitere Einbindung gewünscht

Auch wenn Wünsche derzeit unerfüllt bleiben, so dürfe man sie weiter träumen, ohne von ihnen abzulassen, legte Schweizer dar. „Wenn Wünsche nicht erfüllt werden, weil gewisse Umstände dagegen sprechen, darf man sie trotzdem weiter äußern“, sagte Schweizer und betonte, dass der Förderverein trotz unterschiedlicher Ansicht ein gutes harmonisches Miteinander mit dem Kirchengemeinderat wolle. Der Förderverein wäre schon zufriedener, wenn die St. Stephanuskirche noch mehr in den liturgischen Jahresablauf mit eingebunden werde, etwa durch weitere Messfeiern.

Was die Rückführung das Marienstatue angeht, so sei die derzeitige Situation für den Förderverein unbefriedigend, schon aus denkmalrechtlicher Sicht. Denn die Madonna gehöre in die Stephanuskirche. Da könnten bei Gruppierungen auf eine gemeinsame Lösung hinarbeiten, meinte Schweizer. Er schlug vor, etwa eine Kopie oder eine Replik der Marienstatue fertigen zu lassen. „Der Marienaltar ist nicht vollständig.“, sagte der Fördervereinsvorsitzende und verwies auf Stellungnahmen des Landesdenkmalamts. Den Wunsch der Rückführung würden viele Westerheimer Bürger teilen. Man sollte nicht sagen, dass die Marienfigur „für alle Zeiten und für alle Ewigkeiten am heutigen Platz bleibe.“ Als Vorsitzender stehe er selbstverständlich hinter den Meinungen und Wünsche seiner Mitglieder.

Pfarrer Karl Enderle lobte das großartige Engagement des Fördervereins St. Stephanus, ohne das die historische Pfarrkirche nicht so schöne renoviert dastehen würde. Die Leitungen und der Einsatz der Mitglieder stehe außer Frage und verdiene Hochachtung. Dennoch sei die Marienfigur für ihn am richtigen Platz. Sie komme in der Christkönigskirche besser zur Geltung, meinte er und begründete dies aus pastoraler Sicht: „Die Muttergottes ist weiter gewandert zu ihrem Sohne in die Christkönigskirche, da wo das Allerheiligste aufbewahrt ist.“

Besucher der Pfarrkirche und Betrachter des rechten Seitenaltars könnten mit einem dort angebrachten Schriftstück aufmerksam gemacht werden, dass die dort fehlende Figur ein paar Meter weiter in der neuen Kirche aufgesucht und betrachtet werden könne, so Pfarrer Enderle. Zudem lebe eine Kirche von der Lebendigkeit einer Gemeinde und nicht von einem Museum.

Was weitere Gottesdienste in St. Stephanus angehe, so scheitere dies auch aus praktischen Gründen: Ein ständiges Hin und Her dürfe es nicht geben und sei mit viel Aufwand verbunden. Pastoral gesehen sei die St. Stephanuskirche schon sehr in das Kirchenjahr eingebunden. Etwas besänftigend äußerte sich am Ende Kirchengemeinderätin Maria Baumann: Regelmäßige Gottesdienste, etwa einmal im Monat, seien schwer umzusetzen, auch im Blick auf die gesamte Seelsorgeeinheit. Aber ab und zu mal eine Messefeier zu einem besonderen Anlass sei für sie nicht ganz ausgeschlossen.