„Wild’r Sellen“ feiert runden närrischen Geburtstag

Sie feiern in diesem Jahr ihren närrischen Geburtstag: der „Wilde Sellen“ oder der „Wilda Sella“, wie er auf schwäbisch genannt wird. Die Fasnetsgruppe aus Westerheim feiert ihr 22. Wiegenfest und da die Fasnetsvereine und Fasnetsgruppierungen in Elfer-Schritten runde Geburtstage feiern, steht für den „Wilda Sella“ in diesem Jahr ein Jubiläum an. Seit 22 Jahren bereichert die Gruppe die Westerheimer Fasnet, und das in originellen und schönsten Kostümen nach einem gewählten Thema. Diese sind alle Jahre neu und selbst geschneidert.

Dieses Jahr als Voodoo-Zauberer

Als Voodoo-Zauberer oder Voodoo-Geister marschiert die Gruppe in diesem Jahr auf, die aktuell aus elf Personen besteht: Birgit und Anton Sailer, Klaudia und Richard Tritschler, Gabi und Gerd Rauschmaier, Sabine und Gerwin Walter, Margit und Thomas Schneck sowie Gerhard Tritschler. Früher gehörten dem „Wilda Sella“ mehr Personen an, da marschierten auch noch die Kinder begeistert, schön dekoriert und geschminkt mit. Doch seit sie quasi dem Elternhaus entschlüpft sind, haben sie ihre eigenen Gruppen und Vereine gefunden, wo sie sich während der Westerheimer Fasnet närrisch einbringen können.

Seit 22 Jahre eine Clique

„Wir sind eine nette Clique mit lieben Leuten. Wir sind seit 22 Jahren ein Freundeskreis. Wir machen das Jahr über viel miteinander und mögen die Narrenzeit“, erklärt Birgit Sailer, für die die Fasnet eine besondere Jahreszeit darstellt, die sie nicht missen möchte. Diese habe sie schätzen- und kennengelernt, auch dank ihres Mannes und vieler Freunde auf der Alb. Die Idee, eine privaten Fasnetsgruppierung zu bilden, sei vor gut 22 Jahren aus einer guten Laune heraus bei einem der vielen Familientreffs entstanden. „Wir wollten vor 25 Jahren mit einem besonderen Outfit auftauchen und uns etwas von den anderen Narren abheben“, erinnert sich Birgit Sailer. Mit Blick auf den Westerheimer Hausberg und die neuen Baugebiete südlich davon sei ein Name für ihre „wilde Vereinigung“ schnell gefunden gewesen: „Wild’r Sellen.“

Seit 1997 bei der Fasnet voll dabei

Seit 1997 gehört die Gruppe zur Westerheimer Fasnet, die bei den Bürgerballen der IGF, am Glombiga Doschdeg, bei der Maskenprämierung der Musikkapelle sowie am Rosenmontagsumzug samt eines Wagens auftaucht und stets Aufmerksamkeit und Bewunderung erfährt: vor allem wegen der Idee der tollen Gewänder und der großen Gruppe im Einheitsstil. Als was sind die vom „Wild’r Sellen“ in den vergangenen Jahre so aufgetaucht? Etwa als Casanovas, Eiskönige, Wilde Tiere, Piraten, Vampire, Hippies, Alibaba-Sultane, Highländer, Waldgeister, Spanier, als Außerirdische aus dem All oder als Mad Max in Anlehnung an die Kult-Filmreihe. In ihrem Jubiläumsjahr können sie als Voodoo-Zauberer in einem ganz besonderen Outfit bewundert werden, und dabei sind die Narren vom „Wild’r Sellen“ natürlich wunderschön herausgeputzt und geschminkt. „Dafür brauchen wir oft Stunden“, verrät Sailer.

Sabine Walter ist die Schneiderin

Damit die Gruppenmitglieder alle Jahre so fesch und schön aussehen, das ist vor allem Sabine Walter zu verdanken. Denn sie ist die Schneiderin der Gruppe und ganz kreativ und engagiert geht sie an die jährlichen Herausforderungen. Die Aufgaben sind verteilt, denn die Gruppe ist nach so vielen Jahren ein eingespieltes Team: Birgit Sailer ist als Managerin für die Accessoires und die Ausstattung ihrer Narren zuständig. Gabi Rauschmaier schminkt gekonnt die Mitglieder und für den Wagen zum Rosenmontag zeigen sich Richard Tritschler und Anton Sailer verantwortlich.

„Früher bastelten wir in der Scheune von Gerhard und Richard Tritschler, heute haben wir eine Anlaufstelle in einem älteren Haus mit Schuppen von Thomas Schneck“, erzählt Anton Sailer, dem das närrische Treiben im Flecka genau so gefällt wie seiner Frau. Früher fuhr die Gruppe bei dem Festzug noch mit Bulldog und Wagen vor, mittlerweile wird der Wagen – meist in Form einer Bar – geschoben. Oft wird Sekt ausgeschenkt und Süßes verteilt.

Überlegungen das ganze Jahr

„Fasnet ist für uns ein Stück weit das ganze Jahr über“, lässt Birgit Sailer wissen und sagt auch warum: Bei den Treffs das Jahr über werde, wie beim gemeinsamen Grillen oder bei Wander- und Radtouren, schon überlegt, wie und mit welchem Thema man im Folgejahr aufmarschieren könnte. „Wir halten so die Augen offen, was sich als aktuelles und pfiffiges Motiv anbieten könnte. Das passiert so nebenher“, erzählt sie. Oft komme eine gute Idee bei der obligatorischen Sommerparty im Garten um einen Rumtopf. „Der Rum hilft da oft weiter“, meint die Westerheimerin augenzwinkernd und weiter: „Das ganze Jahr ist Themenfindung.“

Ganz wichtig ist dem „Wild’r Sellen“, dass ein Kostüm nie zweimal getragen wird. „Jedes Jahr muss ein neues Outfit her. Jedes Jahr wollen wir uns neu erfinden. Das ist bei uns ein ungeschriebenes Gesetz“, unterstreicht sie. Diesen Sachverhalt dokumentieren zwei Fotoalben, die die 22-jährige Geschichte vom „Wild’r Sellen“ aufzeigen. In wunderschönen Kostümen ist da die Gruppe zu sehen. Zwei Mal ist die Clique schon bei der Maskenprämierung der Musikkapelle vor der Jury zur Bewertung aufgetaucht, wobei ein erster und ein zweiter Platz heraussprangen. Da sie ihr Outfit schon vor der Fasnetsfeier der Musiker bei Auftritten preisgeben, können und wollen sie sich dem hohen Preisgericht nicht stellen. Denn bei der Präsentation der Masken sollte es sich um eine Premiere handeln.

Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2011

Ein besonderes Jahr bedeutete für Gruppe das von 2011, als die Gemeinde Westerheim groß ihr 1150-jähriges Bestehen mit Festakt, Theater und Jubiläumsumzug zur Dorfgeschichte feierte. Da beteiligte sich der „Wilde Sellen“ selbstverständlich bei den Feierlichkeiten und marschierte im Juli 2010 bei dem farbenprächtigen Umzug zur 1150-jährigen Geschichte Westerheims mit: als Ritter und Burgfräuleins. Und eine große Burg fehlte damals nicht.