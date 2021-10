Wiedergewählt: Carsten Mintus bleibt Vorsitzender des TCW

Bei der Jahresversammlung des Tennisclubs Westerheim in der „Silberdistel“ hat sich der Vereinsvorsitzende Carsten Mintus über den guten Besuch gefreut. Zum anderen hat sich die Vorstandschaft sehr darüber gefreut, dass Gründungsmitglied Harald Schäfer mit Frau Gabi die Versammlung besuchten. Harald Schäfer, vor 40 Jahren in der Vorstandschaft, erzählte nach den Berichten kurz von der Geburtsstunde des Tennisclubs in Westerheim und überreichte mit Stolz der Vorstandschaft die erste TCW-Zeitschrift aus dem Jahre 1991.

Wahlen bei der Versammlung

Ein Schwerpunkt der Sitzung bildeten die Wahlen der gesamten Vorstandschaft. Einstimmig wieder gewählt wurden Nadine Schwenkedel als Kassiererin, Karin Barth als Jugendwartin, Andrea Margull als Schriftführerin und Carsten Mintus als Vorsitzender. Neu gewählt wurden Stephan Margull als stellvertretender Vorsitzender, Bodo Kopp kommissarisch für ein Jahr als Platzwart, Karin Barth kommissarisch für ein Jahr als Sportwart und Bettina Ramminger als Freizeitsportwart. Das Amt des Freizeitsportwarts beziehungsweise des Breitensportwarts lag quasi in den vergangenen Jahren brach und wurde nun satzungsgemäß wiederbelebt. Als freie Beisitzer bleiben dem Ausschuss Ines Habdank und Uwe Schöler erhalten. Jochen Lipke rückt neu als freier Beisitzer ins Team.

Lob für Uwe Schöler und Markus Walter

Im Anschluss an die Wahl wurden noch Markus Walter und Uwe Schöler für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im TCW geehrt. Markus Walter hatte dem Ausschuss insgesamt 16 Jahre angehört, davon zwölf Jahre als Vorsitzender und zuletzt als stellvertretender Vorsitzender. „Kaum ein anderer verkörperte den Sportwart besser als Uwe Schöler“, sagte der Vereinsvorsitzende Mintus. Rund 20 Jahre hatte er das Amt inne und zahlreiche sportliche Erfolge trugen seine Handschrift. Dafür würden nun beide Mitglieder zurecht geehrt, so der Vereinschef. Uwe Schüler bleibt dem Ausschuss vorerst als Beisitzer treu.

Rückblick des Vorsitzenden

Zu Beginn ließ Carsten Mintus die Saison 2020 Revue passieren, ein Tennisjahr, das sicherlich wegen des Beginns der Corona-Pandemie in Erinnerung bleiben wird. Auch der Tennisclub hatte mit unterschiedlichen Einschränkungen zu kämpfen, erinnerte Mintus: Keine offizielle Verbandsrunde, keine Saisoneröffnung, keine Weihnachtsfeier, kaum gesellschaftliche Treffen und vor allem kein Jugend- und Erwachsenenturnier. „Das Wichtigste blieb uns aber erhalten, das Tennisspielen im Freien und damit verbunden ein tennisreicher Trainingsbetrieb“, erklärte der Vorsitzende. Zum Schluss bedankte sich Carsten noch bei allen Mitgliedern für die Vereinstreue und für das tolle Engagement bei den verschiedensten Arbeitseinsätzen. Zudem dürfen sich alle Mitglieder über eine neu angeschaffte Sitzgarnitur und einem Gabionenwindschutz auf der TCW-Anlage erfreuen.

Aus dem sportlichen Bereich konnte die Vorstandschaft relativ wenig berichtet, da lediglich die Herren 30 (heute Herren 40), an der freiwilligen Corona-Runde teilnahmen. Die Herren schlossen das Kapitel 30er-Mannschaft in der Bezirksoberliga ab und können auf erlebnisreiche Erfolge und Misserfolge zufrieden zurückblicken.

Kinder finden Gefallen am Tennisspiel

Im Jugendbereich kann der Tennisclub Westerheim weiteres Wachstum verzeichnen. Der Trainingsbetrieb lief trotz schwieriger Umstände fast immer auf Hochtouren. Jugendwartin Karin Barth musste häufiger die Trainingseinheiten aufgrund der wechselnden Corona-Gegebenheiten umorganisieren. Es finden immer wieder neue Kinder und Jugendliche den Weg zum Tennisspiel, was sehr erfreulich sei. Die Verbandsrunde der Jugend konnte in 2020 auf freiwilliger Basis stattfinden und alle Jugendliche waren mit Spaß und Ehrgeiz dabei.

Carsten Mintus fügte an, dass es ein wichtiges Ziel in den nächsten Jahren sei, dass aus einer entwickelten Junioren/Juniorinnen-Mannschaft wieder eine junge Erwachsenenmannschaft entsteht. „Die Jugend bildet unter anderem den Grundstock und somit auch die Zukunft des Vereins“, betonte er.

Immer mehr Freizeitspieler

Bettina Ramminger berichtete von einem immer breiter aufgestellten Freizeitspielerbereich. Die Gruppe mit neun Spielern in 2020 hat sich vor sechs Jahren beim TCW gebildet. „Es ist ein bunter, gemischter und unkomplizierter Haufen, bei dem Sport, Spiel, Spaß und Fitness im Vordergrund stehen“, sagte sie. Der Trainingstag ist immer dienstags und jeder neue Spieler sei willkommen.

Im Bereich Finanzen konnte Nadine Schwenkedel einen soliden und strukturierten Kassenbericht abbilden sowie einen Mitgliederzuwachs vermelden. Die Ausfälle an Veranstaltungen und Ereignissen hätten zwar ein mittelmäßiges Loch in die Kasse gerissen, konnten jedoch mittels Corona-Förderungen und Spenden abgedeckt werden, so Schwenkedel. Zudem musste eine größere Sanierungs- und Erhaltungsinvestition beim 10 000 Liter-Wassertank getätigt werden. Thomas Meffle konnte in Vertretung die Kassenrevision ausführen, so dass anschließend einstimmig die Entlastung der Vorstandschaft im Tennisclub Westerheim erfolgen konnte.