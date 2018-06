Wieder Gold für Westerheimer Oldtimer-Fan

Großer Erfolg für die beiden Westerheimer Astrid und Dietmar Helmers. Beim 15. Internationalen Concours d’Elegance auf Schloss Ludwigsburg haben sie am Wochenende den Siegerpokal in die Höhe gestemmt. Der Höhepunkt der Oldtimer-Saison steht für die beiden im Juli an.

„Standesgemäß“ ist das Westerheimer Ehepaar Astrid und Dietmar Helmers in die Oldtimer-Saison gestartet. Am Ende konnten sie im Schlosspark Ludwigsburg den 50 Zentimeter hohen Siegerpokal in die Höhe stemmen. Dieses Gold hat ihnen – wieder einmal – ihr Luxus-Cabriolet beschert: der Lagonda Aston Martin (Baujahr 1949).

Wie Dietmar Helmers mitteilt, sei der Sieg „ein riesiger Erfolg“ für ihn und seine Gattin. Sie errungen diesen vor der barocken Kulisse des malerischen Ludwigsburger Residenzschlosses bei strahlenden Bilderbuch-Wetter und mehr als 10 000 begeisterten Oldtimerfans aus dem In- und Ausland. Bereits im Vorfeld der hochklassigen Veranstaltung waren aus einer Vielzahl an Bewerbern „die 100 Besten der Besten, elegantesten und seltensten Kostbarkeiten aus der Vorkriegs- und Nachkriegsära“, so Dietmar Helmers, von einem Auswahlgremium selektiert und dann beim Concours d’Elegance „akribisch unter die Lupe genommen“ und prämiert; nach den „strengen Richtlinien“ der Oldtimer-Vereinigung FIVA und von einer „hochkarätig besetzten“ internationalen Fachjury aus den Bereichen Kultur, Technik, Design und Historik.

Nur noch drei bekannte Exemplare

Was das Besondere des Lagonda Aston Martin ist? Von dem mit der Seriennummer 49/23 ausgestatteten, vornehmlich in Handarbeit gefertigten Luxus-Fahrzeug seien zwischen 1948 und 1952 lediglich 111 Exemplare gefertigt worden. Und derzeit seien weltweit nur noch drei bekannt. Das extravagante Chassis, genannt „Gotik-Flügelbogen“, wurde mit dem von Sir Walter Owen Bentley entwickelten 6-Zylinder Doppelnockenwellen-Motor mit 106 PS bei 2580 cm³ in Verbindung mit einem 4-gang Schaltgetriebe von David Brown & Söhne ausgestattet, mit dem auch heute „noch locker“ 150 km/h erreicht werden können. Das Fahrzeug besitzt eine korrosionsfreie Aluminium-Karosserie, eine rundum unabhängige Einzelradaufhängung und an der Hinterachse innenliegende Servo-unterstützte Trommelbremsen. Sämtliche Befestigungsmaterialen wie Schrauben, Muttern, U-Scheiben sowie auch die Aufhängungen sind vernickelt und glanzverchromt. Somit sei und bleibe das Fahrzeug rost- und korrosionsfrei.

Das Fahrzeug wurde zwischen 2004 und 2007 bis ins kleinste Detail in über 5000 Stunden vollumfänglich restauriert. Dabei wurde auch der gesamte aus Eschenholz bestehende Holzaufbau gegen Fäulnis und Pilz imprägniert. Prince Philip, Duke of Edinburgh, sowie Sir Peter Ustinov seien schon berühmte Besitzer eines solchen Luxus-Fahrzeuges gewesen. Da das Fahrzeug für seine damaligen Verhältnisse sehr teuer war, teurer als Rolls-Royce, Bentley oder Ferrari, war die Nachfrage sehr gering und deshalb wurde 1958 die gesamte Produktion von Lagonda eingestellt.

