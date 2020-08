Wie Margaretha Schweizer aus Westerheim die Schulzeit im Zweiten Weltkrieg erlebte - Teil 2

Margaretha Schweizer aus Westerheim hat ihre Erfahrungen und Erlebnisse als junges Mädchen während des Zweiten Weltkrieges niedergeschrieben. Ihre Memoiren sollen für die künftige Generation erhalten bleiben, SZ-Redakteur Hansjörg Steidle hat sich mit ihr unterhalten. Während des sechs Jahre dauerndes Krieges von 1939 bis 1945 war sie an der Schule in Westerheim, wo das Thema Krieg immer eine Rolle spielte. Im zweiten Teil der kleinen SZ-Serie erzählt sie von russischen Kriegsgefangenen und dem Krieg gegen Russland, aber auch von den Schlachten Erwin Rommels:

„Es waren einige Russen, die immer wieder zum Arbeiten morgens hergebracht und abends wieder abgeholt wurden. Die russischen Soldaten bereiteten uns Kindern immer wieder eine Freude. Ich nehme an, dass sie im Lager Lämmerbuckel auch basteln durften. Sie brachten gelegentlich ein Spielzeug für uns Kinder mit. Es war eine Art „Handteller“, wie ein Tischtennisschläger. Darauf waren Hühnchen an Schnüren festgemacht. Die Schnüre gingen durch den Schläger durch und waren dann mit einem Gewicht zusammengefasst. Wenn man den Teller in die Hand nahm und pendeln ließ, pickten die Küken eins nach dem anderen auf dem Teller reihum. Es machte uns Kindern großen Spaß. Wir hatten ja sonst kein Spielzeug.

Vormarsch der Deutschen begeisterte uns jeden Tag

Der Zweite Weltkrieg ging weiter. Besonders tobte er in Russland. In der Schule verfolgten wir den Verlauf der Kampfhandlungen jeden Tag. Jetzt gab es einen Wochenspruch aus der Zeitung, den wir vor dem Schulanfang lesen und sagen mussten. Wir wurden älter, aber auch leider begeisterter für den schlimmen Krieg. Der Vormarsch der Deutschen in Russland begeisterte uns jeden Tag.

Jeder durfte jetzt einen Tagesspruch über ein Ereignis aus der Zeitung aussuchen und sagen. Die Eroberung der Ukraine war von dem Ausspruch begleitet: „Sonnenblumenfelder, Sonnenblumenfelder soweit das Auge reicht.“ Die Eroberung der Halbinsel Krim und Sewastopol verfolgten wir aufmerksam. Dann kam noch das Vorrücken der Deutschen bis Richtung Moskau. In der Zeitung war dann zu lesen, die deutschen Soldaten sehen schon die Lichter von Moskau.

Ich muss gestehen, in mir lösten diese Berichte eine volle Begeisterung aus. Ich schrieb Aufsätze in der Schule mit Freude an dem ganzen Kriegsgeschehen. Ich war aber auch nicht allein in der Klasse. Fast alle Mitschüler verfolgten die Kriegsgeschehnisse voller Begeisterung. Wir staunten über die Kriegserfolge und sangen zackige Lieder.

Schüler und Lehrer kamen wegen der Bomben aus der Stadt auf die Alb

Unser nächster Lehrer, ein Herr Maier aus Stuttgart-Degerloch, war mit seiner Familie nach Westerheim gekommen. Es kamen auch viele Schüler aus Degerloch zu uns auf die Alb. Sie wurden wegen der Gefährlichkeit der Flieger „landverschickt“, wie es hieß. Ein Schüler, er hieß Günther Knoblauch, und war bei der Familie von Anton Maier in der Feldstetter Straße untergebracht. Er war groß, schlank und blond. Ihn stellte unser Lehrer Maier als das „Ideal“ vor, wie ein echter arischer Junge aussehen sollte. Er verkörpere die echte germanische Rasse. Günther winkte nur ab – ich nicht.

Dieser Lehrer hat uns auch beigebracht, dass wir ab jetzt nicht mehr mit „Guten Morgen“ oder „Guten Tag“ die Leute begrüßen sollen, sondern ab jetzt hieße der Gruß auf der Straße „Heil Hitler“. Für mich war es trotz aller Begeisterung nicht gleich möglich, diesen Gruß auszusprechen. Ich konnte es einfach nicht. Ich glaube, ich habe mich geschämt. Irgendwann habe ich es dann doch probiert. Eine junge Frau kam die Untere Schulgasse hervor, ich hob den Arm zum Hitlergruß und sagte „Heil Hitler“. Sie schaute mich wie entgeistert an. Ich wusste sofort, das war das erste und letzte Mal, dass ich die Menschen so grüßte. So oft ich diese Frau später sah, sie hieß Liesel und hat nach Pforzheim geheiratet, schämte ich mich vor mir selber.

Rommel war das Idol

Außer den West- und Ostkriegen gab es ja auch noch den Afrika-Krieg. Der große Generalfeldmarschall Manfred Rommel. Bei uns in der Klasse war er ein Idol. Wir stritten uns fast darum, wer seine Erfolge aufsagen oder an der Tafel schreiben durfte – zumal wir auch glaubten, dieser geschätzte Feldmarschall Rommel aus Herrlingen mit einer Westerheimerin verwandt sei. Es gab einen Hausnamen „Beim Rommel“. Dieser hieß aber Adolf Ramminger. Es wohnte aber im gleichen Haus eine kranke, alte Frau, und die hieß Sophie Rommel.

Wir freuten uns an Rommels Erfolgen in Afrika. Doch es gab auch das Gegenteil, der Rückzug, die Schlacht bei El Alamein und dann der große Rückzug über Italien. Ich weiß, dass auch Westerheimer in Italien im Einsatz waren und ein Hugo Knupfer (Leopolds) mit seinem Flugzeug über Sizilien abgeschossen wurde und verstarb. Unsere Kriegsbegeisterung ließ langsam nach. Wir wollten gar nicht glauben, dass „unser Erwin Rommel“ auf dem Rückzug war. Auch der Duce, unser italienischer Partner, wurde von einem Bardoglio abgelöst. Wir merkten dann schon, dass vom großen Sieg nicht mehr viel die Rede war.

Wahrheit und Ernüchterung

Ich schreibe diese ganze Geschichte, wie ich sie erlebt habe, ich schaue grundsätzlich nicht in Berichten des Krieges nach. Eines Tages erfuhren wir aus dem Radio, dass „Erwin Rommel“ tot sei – „Zur Ehre des Vaterlandes“. In Wirklichkeit ist er bei einem Besuch bei seiner Frau und seinem Sohn in Herrlingen bei Blaustein von der Gestapo abgeholt und zum Selbstmord mit Gift gezwungen worden.

Vom Krieg gegen Russland habe ich schon berichtet, wir hörten bislang nur von Erfolgen. Das blieb nicht mehr so und sollte auch nicht mehr so werden. Vom „russischen Winter“ war die Rede mit viel Schnee und eisiger Kälte, es fehlte an Nachschub, an warmer Kleidung, Essen und Munition. Die Russen waren in dicken Pelzmänteln und warmen Pelzmützen gekleidet. Sie waren warm ausgerüstet und die Deutschen erfroren im kalten Schnee. Davon war die Rede.

Die sechste Armee, angeführt von General Paulus, wurde in Stalingrad eingekreist und von allen Seiten beschossen. Tausende Soldaten starben und zigtausende kamen in russische Gefangenschaft und Arbeitslager. Nur wenige kamen später zurück. Der Rückzug der deutschen Soldaten begann.

Auch in Frankreich passierte viel. Es schloss sich mit England und Amerika zusammen. So war es nun eine Dreiermacht, die gegen Deutschland kämpfte. Besonders die Luftwaffe war jetzt im Einsatz. In der Normandie in Frankreich landeten englische Truppen und englische Flugzeuge und warfen Bomben über den Soldaten ab. Es war ein Massenkampf zu Lande und zur See.

Letzte Mobilmachung, auch mit jungen Westerheimern

Der deutsche Rückzug war eingeleitet. Immer weiter zogen sich die deutschen Soldaten zurück. Der große deutsche Abwehrblock sollte der Westwall an der Grenze im Elsass-Deutschland sein. Es wurden Schützengräben, Mauern, Schießstände gebaut. Hier sollte die endgültige Bastion der Abwehr sein.

Dazu brauchte man aber Arbeiter. So wurden auch noch nicht kriegsfähige junge Burschen eingezogen. Dabei waren auch viele junge Westerheimer. Es war der Jahrgang 1928/29. Vom Jahrgang 1927 waren viele junge Männer schon im Krieg oder Arbeitsdienst und junge Frauen mussten in Urach in der Fabrik arbeiten. Mein späterer Mann, Hermann, war auch beim Westwallbau. Er war bei einem Bauern nahe Kehl untergebracht. Die jungen Männer waren in Gruppen eingeteilt und mussten der Grenze entlang den Wall ausgraben.

Doch all dies hat dem „Großdeutschen Reich“ nichts mehr genützt. Deutschland wurde nun von drei Seiten bedroht und eingeengt. Der Krieg kam immer näher. Auch in unserem Schulunterricht war dies ein Thema. Unser Lehrer aber fand immer eine Antwort und sagte: „Der Führer weiß schon was er tut, er hat noch eine Geheimwaffe“. Ich weiß nicht, ob er schon von der V2-Rakete wusste. Doch das war sowieso schon zu spät. Was jetzt aber folgten, das waren große Luftangriffe auf unsere Städte. Oft konnte man die Warnungen im Radio hören.

An den Häusern mussten ja alle Fenster verdunkelt werden. Aus schwarzem Packpapier wurden Fensterrollos oder Fenstergitter gemacht. Jeden Abend schauten wir nach, ob kein Lichtstrahl durchscheint. Es wurde ja kontrolliert.“