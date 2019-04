Wie das Leben so spielt

Fünf lustige Kurzgeschichten hat Astrid Helmers am vergangenen Sonntag im Westerheimer Servicehaus Sonnenhalde rund 20 Heimbewohnern und auch einigen Gästen vorgelesen. Mit den Worten „Heute setzen wir auf viel Humor und viel Freude, denn wir wollen einfach lachen und viel Spaß haben“, eröffnete die Westerheimerin ihre Lesung. Heimleiter Thomas Sowoidnich hieß Astrid Helmers und ihren Ehemann Dietmar Helmers herzlich willkommen und lauschte dann aufmerksam den lustigen Geschichten, bei denen auch er kräftig lachen musste.

Von einem Brief und vom Einparken

Zunächst las Astrid Helmers die Geschichte „Ostfriesische Mama schreibt an den Sohn“ und „Madame Dupré parkt ein“ aus ihrem humoristischen Band „Schnuppi, der Hund“ vor, der 32 spannende und witzige Kurzgeschichten aus vielschichtigen, facettenreichen Lebenssituationen mit pointierten Ausgängen enthält. Dann stellte die Autorin ihrer Leserschaft zwei neue Kurzgeschichten vor, die Eingang in ihr neues Buch finden werden: „Zwiegespräch zwischen zwei Frauen“ und „Pizza Service“ sind die humorvollen Geschichten überschrieben, die bei den Lesern sehr gut ankamen.

Viel Applaus spendeten die begeisterten Zuhörer der Autorin und wollten eine Zugabe, die sie auch gerne erfüllte: „Die Auskunft“ lautete der Titel der fünften Geschichte, der die Gäste lauschen durften. Thomas Sowoidnich bedankte sich für das Kommen und die unterhaltsame Stunde, die ihm wie den Heimbewohnern viel Freude bereitet habe. Astrid Helmers dürfe gerne zu weiteren Lesungen kommen und die älteren Menschen unterhalten. Sie seien für jede Abwechslung dankbar. Sie beantworte noch gerne einige Fragen der Gäste.

Leben mit vielen Facetten

„Das Leben besteht aus vielen Facetten. Das wird in meinen Geschichten zu allerlei Themen deutlich. Wie das Leben halt so spielt, darum geht es in meinen Erzählungen“, erklärte Astrid Helmers, die noch viele weitere Kurzgeschichten auf Lager hat und diese in einem neuen Band herausbringen will. Derzeit sei sie wieder kräftig am Schreiben.

Die locker-leichten Geschichten, so nennt sie die Autorin selbst, seien eigentlich „nebenbei“ entstanden. „An Ideen und Einfällen hapert es nicht“, erzählte Astrid Helmers, die auch drei Romane geschrieben hat: „Der Kommunismus im Teufelsfrack“ und „Narben der Vergangenheit“ sowie „Powerfrauen küsst man nicht“. Ihre historischen Romane seien in die Konrad-Adenauer-Stiftung aufgenommen worden, was für sie eine Ehre darstelle, ließ sie noch wissen. Für Ostern seien ihre Bücher ideale Geschenke, meinte sie noch.