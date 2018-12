Wie 80-jähriger Pater in Burundi helfen möchte

Bei der Weihnachtsspendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“ unter der Motto „Helfen bringt Freude“ wird in diesem Jahr ein weiteres Mal der Westerheimer Pater Benno Baumeister bedacht, damit er mehrere seiner Projekte in der burundischen Hauptstadt Bujumbura weiter finanziell fördern kann.

Auch in Zukunft möchte der bald 80-jährige Pater „seine zweite Heimat aus der Ferne unterstützen“, wie er sagt. Denn bei Pater Baumeister hat sich eine große Veränderung getan, er ist nun „endgültig in Deutschland“. Aus gesundheitlichen Gründen kann er seinen Dienst in Burundi nicht mehr vollziehen. Er sei bei der „letzten Station seines Lebens“ angekommen, wie er realistisch einschätzt. Er wohnt seit einigen Tagen in einer Gemeinschaft der Afrika-Missionare in Hechingen bei Haigerloch mit zehn weiteren Mitbrüdern. Die Neuorientierung habe er im „inneren Frieden angenommen.“

Nachfolger gefunden

„Es freut mich, dass ich als geistlicher Begleiter über Jahrzehnte für die Pfarrgemeinde St. Augustin im Armenviertel Buyenzi in Bujumbura wirken und den Menschen viel Gutes tun konnte“, betont Pater Benno Baumeister. Dafür sei er sehr dankbar. Froh ist er auch, dass er mit Volker Schwill aus dem Glottertal aus dem Schwarzwald einen guten und engagierten Nachfolger finden konnte, der seine Arbeit und seinen Dienst an den armen und hilfsbedürftigen Menschen fortsetzen werde.

Volker Schwill hat sich sehr gut eingearbeitet. Er wird meinen Weg mit Gottes Hilfe fortsetzen. Pater Benno

„Volker Schwill hat sich sehr gut eingearbeitet. Er wird meinen Weg mit Gottes Hilfe fortsetzen“, ist er sich sicher. Unterstützung erfährt der Schwarzwälder von zwei Mitbrüdern, einem langjährigen Priester aus Nigeria und einem Neupriester aus Kenia, die beide Kirundi sprechen. Ihnen stehen zwei Priester-Seminaristen – ebenfalls aus Nigeria und Kenia – zur Seite. Seine Gebete um eine gute und geordnete Übergabe in jüngere Hände seien erhört worden, meint der Seelsorger verbunden mit voller Dankbarkeit.

Auf Heimatbesuch

Ende November und Anfang Dezember verbrachte Pater Benno Baumeister zehn Tage in seiner Heimatgemeinde Westerheim, die „erfüllt von vielen Begegnungen und wohltuenden Gesprächen“ geprägt gewesen seien. Inzwischen ist er in Hechingen in der dortigen Gemeinschaft der Afrika-Missionare angekommen. Dort werde er sich in einigen Gemeinden der Region miteinbringen, etwa bei Gottesdiensten und gemeindlichen Aktivitäten. In Frieden und Demut habe er die Entscheidung von den Verantwortlichen in der Zentrale der Afrikamissionare (Weiße Väter) in Rom angenommen, und „das ganz im Vertrauen auf Gottes Führung“, unterstreicht der Seelsorger. In der Gemeinschaft werde er sich sicherlich wohlfühlen und schnell einleben. Diese stelle wohl sein „Abschlusskapitel in seinem Leben dar“, umschreibt er seine neue Situation. „Wir werden sehen, wie alles weitergeht“, sagt der 80-Jährige und legt seine Zukunft ganz in die Hände Gottes. „Alles hat seine Zeit“, weiß er.

Mutter-Kind-Haus gebaut

Im vergangenen Jahr habe sich noch einiges in seiner Pfarrgemeinde St. Augustin im Armenviertel Buyenzi in Bujumbura getan, weiß Pater Baumeister zu berichten: Mit Hilfe von Fördergeldern der japanischen Entwicklungshilfe konnte in dem von ihm initiierten Aidszentrum „Nouvelle Espérance“ ein Haus für aidskranke Mütter mit ihren Kindern gebaut werden, das im August fertiggestellt wurde. Dort werden aidskranke Frauen von Ärzten behandelt und von Schwestern betreut.

Pater Benno Baumeister bei seinem Goldenen Priesterjubiläum. (Foto: Kling, Claudia)

Jetzt gelte es, für die Inneneinrichtung zu sorgen. Es diene der Vorsorge von Müttern, die mit dem HIV-Virus infiziert sind. Dort werden sie regelmäßig untersucht. Mit einer frühzeitigen Behandlung schon während der Schwangerschaft und einer intensiven Betreuung sei es möglich, dass die Übertragung des Virus HIV von der HIV-positiven Mutter auf das Kind vermieden wird. „Mit dem Neubau konnten wir unser Betreuungs- und Behandlungsangebot verbessern und schaffen gleichzeitig auch mehr Platz in unseren mittlerweile doch sehr beengten Verhältnissen“, berichtet der Pater.

Geld für drei Projekte

Drei Projekte möchte der Westerheimer mit den Spendengeldern der SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ gezielt unterstützen: Den weiteren Innenausbau des Mutter-Kind-Hauses in dem Aidszentrum „Nouvelle Espérance“ und den Kauf der notwendigen Medikamente für die Frauen, wobei ein Teil von der Hilfsorganisation „Global Fund“ getragen wird. Dann sollen die rund 1600 Kinder seiner Pfarrgemeinde unterstützt werden, damit sie die Uniformen und Lehrmaterialien kaufen und auch das Schulgeld aufbringen können, um eine staatliche oder freie Schule besuchen zu können.

Mütter mit Kindern in der von Pater Benno geschaffenen Einrichtung.

Ferner soll ein Teil des Geldes in einen Saal im Armenviertel von Buyenzi in Bujumbura fließen, wo rund 450 Schüler und Studenten tagsüber und auch abends in Ruhe studieren können und wo ihnen auch Elektrizität und Licht nebst einigen Computern zur Verfügung stehen, was in Bujumbura nicht immer selbstverständlich sei. Das Geld von der Entwicklungshilfe Baden-Württemberg reiche da bei weitem nicht aus. „Wir sind auf Spendengelder angewiesen“, betont der Geistliche.

Sehr dankbar ist Pater Baumeister, dass ihm nach seinem gesundheitlich bedingten Rückzug aus Burundi Hilfe auch in Zukunft aus Westerheim zugesagt sei. Seine treuen Spender würden zu ihm stehen und auch die Fußballer des SVW wollen für seine sozialen Aufgaben weiterhin das Ägidiusfest auf Egelsee am 1. September ausrichten. Auch die Einnahmen aus der traditionellen adventlichen Stunde am dritten Adventssonntag seien ihm zugesichert, die die Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim in diesem Jahr gestaltet.

Missionskreis hilft mit

Zudem werde der Missions- und Freundeskreises Burundi um Franz und Maria Schweizer, Franz und Rosa Lemmermeyer, Matthias und Marlies Rehm, Hans-Georg und Rosa Hintz sowie Michael und Irmgard Rehm weiter an ihn denken.

Es geht bei den Spenden nicht um mich. Es geht um eine friedlichere und gerechtere Welt. Pater Benno Baumeister

„Es geht bei den Spenden nicht um mich. Es geht um eine friedlichere und gerechtere Welt“, betont Benno Baumeister, den es gleich nach seiner Priesterweihe in Lambertheim bei Frankfurt am 29. Juni 1963 nach Burundi zog. Rund 55 Jahre war Benno Baumeister als Missionar und Seelsorger in Zentralafrika tätig, sei es in Burundi, Ruanda oder im Kongo, wo er in verschiedenen Missionsstationen wirkte – mit Unterbrechungen einiger Jahre, als er für seine Ordensgemeinschaft als Provinzial in Köln und als Superior in Rom tätig war.

