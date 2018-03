Westerheims Musiker werben für ihr Kreismusikfest 2015

- Anlässlich des Jubiläums „160 Jahre Blasmusik Hüttisheim“ richtet der Musikverein Hüttisheim das 42. Kreismusikfest aus. Unter dem Motto „Menschen Musik Momente“ steht das lange Wochenende bis Sonntag, 22. Juni, in der Gemeinde Hüttisheim - zwischen Erbach und Laupheim gelegen.

Mit dabei beim großen Festumzug in Hüttisheim ist die Musikkapelle Westerheim, und das aus besonderem Grund: Die Musiker um Dirigent Ulrich Allgaier und den Vereinsvorsitzenden Dietmar Ramminger wollen dort bereits für das Kreismusikfest 2015 werben, denn dieses wird in Westerheim stattfinden.

Mit einem Festwagen tauchen die Westerheimer Musiker am Sonntag, 22. Juni, in Hüttisheim beim Festumzug auf, den derzeit einige Musiker um Gartengestalter Peter Staudenmayer herrichten. Das Wappen der Musikkapelle Westerheim und ein großes Banner mit der Aufschrift „Blasmusik verbindet“ werden inmitten von vielen bunten Blumen und Pflanzen zu sehen sein. Denn unter dem Motto „Blasmusik verbindet“ möchte der Musikverein Westerheim vom 9. bis 12. Juli 2015 das Kreismusikfest ausrichten - verbunden mit dem traditionellen Tälesmusikertreffen und dem Jubiläum „245 Jahre Musikverein Westerheim“.

„Wir ließen uns überreden, das Kreismusikfest 2015 auszurichten, da kein anderer Musikverein in der Region dazu bereit war“, erklärt der Vorsitzende Dietmar Ramminger und erinnert an die Hauptversammlung des Blasmusik-Kreisverbandes im März in Allmendingen. „Wir ließen uns überzeugen, aus unserem Tälesmusikerfest ein noch großes Fest zu machen“, ergänzt Ramminger und weiß, dass sein Musikverein das Großereignis auch stemmen kann.

Das Gerüst für das viertägige Feiern in Westerheim im nächsten Jahr steht. Mit einem „Tag der Jugend“ geht es im Festzelt auf dem Sellenberg am Donnerstag, 9. Juli 2015, los. Volksrock und Stimmungsmusik wird am Freitag, 10. Juli, geboten sein, wenn die Jungen Zillertaler und der VoXXclub auftreten. Der Samstag, 11. Juli, steht ganz im Zeichen des Tälesmusikertreffen mit den Gastkapellen Wiesensteig, Gruibingen, Gosbach, Ditzenbach, Deggingen, Eybach, Reichenbach, Geislingen und Überkingen, die auf dem Sellenberg einen Gesamtchor bilden und dann am Abend im Festzelt aufspielen werden. Am Sonntag, 12. Juli, steigt dann das Kreismusikfest mit einem Gesamtchor und einem historischen Festzug.

„Da kommt noch viel Arbeit auf uns zu“, weiß Dietmar Ramminger. Er setzt natürlich auf die Unterstützung seitens der Gemeinde und der anderen Westerheimer Vereine. „Wir brauchen viele Helfer, um das Fest stemmen zu können“, betont er. Mit dem Festwagen für das diesjährige Kreismusikfest falle quasi der Startschuss für das im nächsten Jahr in Westerheim.

Doch zunächst freuen sich die Westerheimer Musiker auf das 42. Kreismusikfest am Sonntag in Hüttisheim, wo aus der Region noch andere Kapellen im Festzug mit insgesamt 74 Gruppen mitmarschieren: so der Musikverein Sontheim (14. Stelle), die Stadtkapelle Laichingen (20.), die Trachtenkapelle Ennabeuren (34.), der Musikverein Suppingen (41.), der Musikverein Seißen (53.) und der Musikverein Asch (61.). Die Westerheimer Kapelle präsentiert sich mit ihren Festwagen an 59. Stelle.

„Wir sind froh und dankbar, dass der Musikverein Hüttisheim das Kreismusikfest 2014 ausrichtet“, erklärt Karl Glöckler, der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Ulm/Alb-Donau, angesichts der Tatsache, dass es nicht einfach war, bei der Hauptversammlung des Blasmusik-Kreisverbandes 2013 in Lonsee einen Ausrichter für das Großereignis der Musikkapellen zu finden. Die Musiker aus Hüttisheim verbinden das Kreismusikfest mit dem 160-jährigen Bestehens ihres Vereins. „Es sei sehr wichtig, dass das Traditionsfest in gewohnter Form und Größe stattfinden kann“, ergänzt Glöckler.

Mit dem Kreismusikfest am Sonntag feiert die Musikkapelle Hüttisheim auch ihren 160. Geburtstag, die der Chronik nach aus der „Binder-Kapelle“ entstanden ist. Dabei handelt es sich um die Familie, die bis in die 1930er-Jahre hinein auf Hochzeiten und bei Festen Musik machte. Der Zuzug der aus Rot bei Laupheim stammenden Binders im Jahr 1854 gilt als „Wurzel und Keimzelle“ des Musikvereins Hüttisheim, wie der Chronik zu entnehmen ist. Georg Saalmüllers und Anton Konrads Suche nach weiteren Mitstreiter war es schließlich zu verdankten, dass der Musikverein 1935 offiziell gegründet werden konnte. 14 junge Hüttisheimer ließen sich begeistern und begannen damals mit der Musikausbildung. Die Vereinsmitglieder haben zu ihrem Jubiläum eine Festschrift erstellt, in der die Vereinschronik nachgelesen werden kann.

Info: Begonnen hat das Kreismusikfest in Hüttisheim an Fronleichnam, als das Fest mit „Tag der Blasmusik“ überschrieben war. Die Stimmungskapellen Unterroth, Blech & Co sowie Berthold Schick und seine Allgäu6 sorgten für gute Unterhaltung im Festzelt. Dort findet am Samstag, 21. Juni, die große „SW3-Dance-Night“ mit DJ Jochen Graf und der Band JoPicx statt. Ihren Höhepunkt erreicht da Kreismusikfest am Sonntag, 22. Juni, um 13 Uhr mit dem Gesamtchor aller Blaskapellen und um 13.30 Uhr mit dem großen Festumzug durch den Ort zum Festplatz. Dort ist um 15 Uhr der große Fahneneinzug ins Festzelt geplant. Der Sonntag startet um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst und um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, ehe von 16 Uhr an Stimmungsmusik im Festzelt angesagt ist. Zum Festausklang am Sonntagabend steigt von 19 Uhr an die „Alpine Power Party“ mit der Gruppe Allgeier. Im Rahmen des Kreismusikfestes stellen sich zehn Musikvereine am Samstag und Sonntag einem Wertungsspiel in der Gemeindehalle Hüttisheim beziehungsweise einer Marschmusikwertung in der Vogelsangstraße und im Blumenweg.