Westerheims Cheftrainer Ivica Maric hört auf

Völlig überraschend hat Ivica Maric, Cheftrainer der Fußballer des SV Westerheim, seine erst in dieser Saison begonnene Trainertätigkeit beendet. Der 46-jährige frühere kroatische Erstligatorwart erklärte den Verantwortlichen, laut einer Mitteilung des Vereins, dass er als Trainer der Aktiven mit sofortiger Wirkung nicht mehr zur Verfügung stehe.

Der stets besonnen auftretende Kroate war offenbar mit der Gesamtsituation im Verein nicht mehr zufrieden und hatte zu verschiedenen Themen andere Vorstellungen. Er wollte dazu keine weitere Stellungnahme abgeben. Mit ihm verliert der SVW außerdem einen ausgezeichneten Torwarttrainer. Vielleicht lag gerade darin auch der Grund, warum er so plötzlich aufhörte.

Großes organisatorisches Engagement

Als Trainer der Torhüter der Aktiven, der A- und auch der B-Jugend sowie als Hauptverantwortlicher für einen 47-köpfigen Kader war er organisatorisch häufig im Grenzbereich. Ein zusätzliches Handicap war, dass er all seine großen Ideen sprachlich nicht so rüberbringen konnte, wie er es sich vorstellte. Obwohl ihm Sasa Dojcinovic stets als Dolmetscher mit Rat und Tat zur Seite stand, war die Gesamtsituation für Ivica Maric nicht zufriedenstellend.

Gute Bilanz trotz vieler Verletzter

Seine, wenn auch kurze, Bilanz konnte sich sehen lassen: Von sieben Spielen wurden vier gewonnen und nur zwei (in Heroldstatt 0:1 und in Dornstadt 1:2) trotz überlegen geführtem Spiel unglücklich verloren. Beim Tabellendritten, SF Rammingen, konnte bei viel Pech nur ein Punkt ergattert werden. Außerdem steht die erste Mannschaft mit drei Siegen in der vierten Runde des Bezirkspokals, der im Frühjahr hoffentlich fortgesetzt wird.

Vor dem Hintergrund, dass teils bis zu 17 Spieler verletzt fehlten und Maric nie dieselbe Formation auflaufen lassen konnte, ist seine Bilanz eine beachtliche Leistung. Der breite Kader schlägt sich auch bei Westerheim II nieder, denn trotz der verletzungsbedingten Rotation in der Kreisliga B1 rangiert die Mannschaft auf dem zweiten Platz.

Zukunft ist unklar

Wie es nun weiter geht, das steht aktuell in den Sternen. Der Fußballabteilung kommt nun zu Gute, dass der Spielbetrieb vermutlich bis zum März 2021 ruht. In dieser Zeit können sich die verletzten Spieler wieder regenerieren und die Verantwortlichen in Ruhe nach einem neuen Trainer umschauen.

Während Andreas Troll seine Erfolgsgeschichte mit dem SV Westerheim II fortschreiben will, hört Sasa Dojcinovic ebenfalls in der Winterpause auf. Dojcinovic verstand sich von Beginn an als unterstützende Hand für Maric. Nachdem dieser sein Amt niederlegte, verstand auch Dojcinovic seinen Auftrag für beendet, da es ihm aus beruflichen Gründen nicht möglich ist, den Cheftrainer-Posten hauptverantwortlich zu begleiten.