Westerheims B-Junioren verdienen sich den Punkt

Die B-Junioren des SV Westerheim haben gezeigt, dass sie auch mit den Top-Mannschaften der Verbandsstaffel Süd mithalten können. Bei gutem Fußballwetter und auf einem perfekten Rasenplatz wurde am Samstag um 12 Uhr ein Nachholspiel in Donnstetten angepfiffen. Die Gäste aus Ergenzingen wollten sich mit einem Sieg von ihren Mitkonkurrenten aus Ravensburg und Pfullingen absetzen, jedoch hatten die Jungkicker des SVW etwas dagegen.

Der TuS Ergenzingen hatte von Beginn an so seine Probleme „mit der dynamischen Spielweise der Heimmannschaft“, so der SVW in seiner Mitteilung. Die Westerheimer standen eng bei ihren Gegenspielern und ließen kein Durchkommen zu. Sofort nach Balleroberung versuchten die SVWler, mit schnellen Gegenstößen zum Abschluss zu kommen – leider beim letzten Ball oft zu ungenau. Kurz vor der Pause bekamen die Ergenzinger einen Eckball zugesprochen, der durch eine kleine Unaufmerksamkeit in der Westerheimer Abwehr zur 0:1-Führung für die Gäste versenkt werden konnte (37.), Torhüter Simon Baumann war ohne Chance.

In Halbzeit zwei ein ähnliches Bild. Der SVW erhöhte aber den Druck und drängte auf den Ausgleich. Die Gastmannschaft verteidigte mit aller Kraft und der SVW war leider zu ungenau im Abschluss. Der gut leitende Schiedsrichter zeigte dann drei Minuten Nachspielzeit an. Sebastian Göser erlief sich im offensiven Mittelfeld den Ball, behielt die Übersicht und passte auf den links frei stehenden Juri Taber. Juri sah an der Strafraumgrenze den alleine stehenden Lukas Mohn. Dieser versenkte den Ball im rechten langen Eck zum 1:1-Ausgleichstreffer (81.). Der Torjubel war riesengroß, auch weil Lukas sein erstes Saisontor erzielen konnte.

Der Punkt gegen den Zweitplatzierten aus Ergenzingen sei mehr als verdient, vor allem weil sich das Team des SVW nie aufgegeben und bis zum Schluss alles gegeben hat.

Für den SVW spielten: Simon Baumann (TS), Alex Kneer, Manuel Baumann, Marlon Reutlinger, Hannes Walter, Tim Rauschmaier, Tim Wahl, Juri Tabler, Niklas Füller, Leo Wahl, Sebastian Göser, Simon Böhringer, Fabio Staab, Chris Lehner, Lukas Mohn (1).