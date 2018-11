Westerheimerin hilft Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt

Ein Land in Afrika liegt Jana Rehm aus Westerheim weiterhin besonders am Herzen: Tansania. Deshalb möchte die 23-Jährige den Menschen dort erneut helfen. Ihr initiiertes Brunnen- und Straßenkinderprojekt setzt sie fort, die „Schwäbische Zeitung“ möchte die junge Frau dabei mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ ein weiteres Mal finanziell unterstützen. Ein Teil der Spendengelder, die in den nächsten Wochen bis Weihnachten eingehen, fließt in ihre geplanten Vorhaben. Über die Verwendung der Spendengelder des Jahres 2018 und die Entwicklung der verschiedenen Projekte in Tansania berichtet sie übrigens am Sonntag, 25. November, von 14.30 Uhr an in der Marienburg, wozu die Bevölkerung herzlich eingeladen ist.

Mit ihrer erneuten Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die „Schwäbische Zeitung“ in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart Projekte im Nordirak, so etwa jesidische Flüchtlinge in den Camps Man Rashan und Scheikhan. Spendengelder erhalten aber auch viele lokale Initiativen in zahlreichen Ländern der Erde. Spendengelder sollen auch in zwei Projekte von Jana Rehm fließen: in ein weiteres Brunnenprojekt, damit Menschen Trinkwasser haben, und in ein Straßenkinderheim, damit Jungen Perspektiven erhalten.

Jana Rehm kennt und liebt Tansania. Das ostafrikanische Land ist ihr zur zweiten Heimat geworden. Ein Freiwilliges Soziales Jahr leistete die 23-Jährige an einer weiterführenden Schule der Salesianer im Dorf Didia im Osten des Landes und unterrichtete dort Englisch und Informatik. Dann arbeitete sie im Rahmen ihres Studiums „Internationale Soziale Arbeit“ in Mwanza in einem Heim für Straßenkinder, einer Stadt im Norden Tansanias mit rund 250 000 Einwohnern und direkt am Viktoriasee gelegen. Sie will Menschen in einem der ärmsten Ländern der Welt helfen, das sei ihr eine Herzenssache.

Mit etwas Stolz darf Jana Rehm auf Brunnenprojekte blicken, die dank ihres Engagements im vergangenen Jahr umgesetzt werden konnten: Zwei Brunnen wurden in Ushirombo, einer Kleinstadt in einer sehr trockenen Gegend im Norden Tansanias mittlerweile fertiggestellt, einer an der Bulangwa Grundschule (finanziert durch die SZ-Weihnachtsaktion) und ein weiterer an der Kapela Grundschule (finanziert durch die Freiwillige Feuerwehr Westerheim und Privatpersonen). „Der Bau der ersten zwei Brunnen lief sehr gut, die Schulleitung übernahm die komplette Organisation und lokale Arbeitskräfte bauten den Brunnen in Handarbeit“, berichtet sie. Die Schüler und Lehrer der Grundschulen sowie Familien in der Umgebung würden von der Quelle und dem Wasser profitieren.

„Wir haben die Lebensqualität der Menschen in Ushirombo gesteigert“, ist sie sich sicher. Denn bei einem sechswöchigen Tansania-Aufenthalt im Sommer dieses Jahres konnte sie die Brunnen selbst besichtigen und sich im Gespräch mit den Menschen vom Nutzen der Brunnen überzeugen. „Die Menschen zeigten sich sehr dankbar“, erklärte Jana Rehm. Bei dem Besuch in Tansania sei ihr klar geworden, dass noch viele weitere Brunnen in der Gegend um Ushirombo gebraucht werden. Besonders deutlich habe dies ein Besuch im Dorf Imalanguzu gemacht, in dem 2500 Menschen leben, es aber keinen einzigen Brunnen gibt, lediglich zwei Wasserlöcher, aus dem auch die Tiere trinken.

Brunnen an zentralen Stellen

„Ziel ist es nun, in Imalanguzu sowie in weiteren Dörfern zentrale Brunnen zu bauen, die von den Einheimischen kostenfrei genutzt werden können“, unterstreicht die Studentin. Dies soll vor allem Krankheiten, die durch dreckiges Trinkwasser verursacht werden, vermeiden. Bei diesen Vorhaben möchte die SZ Jana Rehm mit Spendengeldern über die anlaufende Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützen.

Doch auch ihr Straßenkinderprojekt hat die Westerheimerin im Blick: Das Straßenkinderheim Upendo Daima, in dem sie als Studentin ihr Praxissemester im Jahr 2017 verbrachte, konnte sie während des Tansania-Aufenthalts besuchen. „Das Heim in Mwanza nimmt Jungs, die aus unterschiedlichen Gründen auf der Straße leben, bei sich auf und versucht, die Kinder entweder mit der Herkunftsfamilie zu vereinen oder ihnen ein neues, dauerhaftes Zuhause zu bieten“, erklärt sie. Die Organisation finanziere sich ausschließlich durch Spenden. „Zahlreiche Spenden der Laichinger Alb haben schon dazu beigetragen, dass in dem Heim Upendo Daima notwendige Renovationen ausgeführt werden konnten und die Kinder ausreichend Nahrung und Kleidung erhielten“, schildert die engagierte junge Frau. Um die wichtige Arbeit der Organisation weiter sicherzustellen, seien weitere Spenden erforderlich.

Kein Essen, keine Medizin

Was die Straßenkinderproblematik angeht, so weiß sie aus eigener Erfahrung allzu gut, dass sehr viele Kinder auf den Straßen der Großstädte aufgrund von familiären Problemen oder aus finanzieller Not heraus leben müssen. Das sei hart, unsicher und gefährlich, zudem hätten die Kinder kein Essen und keine medizinische Versorgung. Missachtung von anderen Menschen komme hinzu, ebenso Gewalt und Kriminalität unter den jungen Menschen.

„Die offene und freundliche Art der Tansanier hat mir gleich zwei Mal geholfen, mich schnell in dem afrikanischen Land wohl zu fühlen“, sagt Jana Rehm und möchte die erlebnisreiche Zeit in Tansania nicht missen. Der Abschied sei ihr jedes Mal sehr schwer gefallen. „Besonders in meinen letzten Tagen in Tansania ist mir bewusst geworden, wie sehr mir das Land und die Menschen ans Herz gewachsen sind.

Als Beschenkte möchte die 23-jährige Studentin weiterhin Gutes zurückgeben, in Form von Geld, damit die Menschen in dem ostafrikanischen Land am Indischen Ozean zwischen Kenia und Uganda im Norden, Ruanda, Burundi und dem Kongo im Westen und Sambia, Malawi und Mosambik im Süden ein besseres Leben führen können und Perspektiven dafür erhalten. In Brunnen und Bildung für Straßenkinder sei das Geld sehr gut angelegt. „Da wird Menschen geholfen“, betont sie.