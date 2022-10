Westerheimer wird zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, den 17. Oktober fand in Herrenberg unter dem Motto „Bildung. Leistung. Zukunft. Realschule!“ der Landesrealschultag des Realschullehrerverbandes Baden-Württemberg statt.

Die Landesvorsitzende Dr. Karin Broszat wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt und wird den Realschullehrerverband Baden-Württemberg für weitere drei Jahre leiten.

Zum stellvertretenden Landesvorsitzenden wurde der in Westerheim wohnende Schulleiter Marlon Lamour gewählt. Der 39-jährige Rektor der Freihof-Realschule in Kirchheim unter Teck war zuvor drei Jahre Teil des Landesvorstandes und setzte sich auch hier schon für die Belange der Schulart Realschule ein. „Am selben Tag wurden in Berlin die Ergebnisse der IQB-Studie veröffentlicht, welche leider wieder einmal das Abrutschen Baden-Württembergs in den bundesweiten Bildungsrankings verdeutlichten. Daher ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam für eine unabhängige Stärkung und Profilierung der Schularten Realschule und auch Werkrealschule einsetzen.“ sagte Lamour.

Am Ende der Tagung wurde die Zweite Herrenberger Erklärung verabschiedet, in denen der Verband seine deutlichen und eindringlichen Forderungen an die Landespolitik zusammenfasst. Unter anderem geht es um klare Leistungskriterien zur Orientierung für Schülerinnen und Schüler und transparente Notenstufen. „Dies verbunden mit einem klaren Bekenntnis zum differenzierten Bildungswesen in Baden-Württemberg.“ so der Realschulrektor Lamour.