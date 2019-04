Westerheimer verlieren gegen starke Ravensburger

Für die SVW B-Junioren ging es am Sonntag schon früh am Morgen nach Ravensburg. Anspiel war pünktlich um 11.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz bei herrlichem Sonnenschein. Trotz den beiden verletzten Spielern Chris Lehner und Lukas Mohn hatten die Jungkicker aus Westerheim einiges vor, aber an diesem Spieltag trafen sie auf einen richtig starken FV Ravensburg.

Spielerisch sicher, kombinationsfreudig und überragend passgenau ließ der FV den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Das hieß gleichzeitig für den SVW ständiges Hinterherlaufen und verlorene Zweikämpfe. So kam es dann auch schon in der zwölften Minute zum ersten Torerfolg der Heimmannschaft. Zwei Minuten später gleich das 2:0 für den FV Ravensburg (14.). Die SVWler kämpften, kamen aber nicht zum erhofften Abschluss. Trotz allem ging es mit dem 2:0 in die wichtige Pause.

Der SV Westerheim stellte auf ein paar Positionen um und hoffte in Durchgang zwei auf den einen und anderen Konter. Ziel war, wenigstens noch einen Punkt aus Ravensburg mit zu nehmen. Mit der Umstellung kamen die Gäste auch besser ins Spiel, aber ein Abschluss von Hannes Walter in der 49. Minute ging nur an die Latte.

Schuss geht an die Latte

Die Hoffnung war wieder da – aber auch gleich wieder weg. In der 51. Minute wurde Innenverteidiger Alex Kneer aus zwei Metern angeschossen, der Schiedsrichter entschied auf Hand-Elfmeter. Ravensburg verwandelte sicher zum 3:0 (51.) und Kneer bekam noch eine fünfminütige Zeitstrafe aufgebrummt. Das nahm für die Jungs jegliche Hoffnung aus dem Spiel; Ravensburg spielte munter weiter und erhöhte sogar noch um weitere zwei Tore (54./56.).

Der SVW versuchte, bis zum Schluss noch den Ehrentreffer zu erzielen. Möglichkeiten gab es, doch zu schwach war der Abschluss. Das 6:0 in der 78. Minute führte dann zum Endergebnis. Der SVW musste sich klar und verdient einer bärenstarken Leistung des FV Ravensburg geschlagen geben. Das Trainerteam des Sportvereins war sich einig, dass dies eine der stärksten gegnerischen Leistung der bisherigen Saison war und das eigene Team nicht den besten Tag erwischt hatte; somit könne die Niederlage akzeptiert werden.