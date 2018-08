Westerheimer verbindet Fantasy-Romane mit Sozialkritik

Sie ist mutig, stark und schön und hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn: Das Vampir-Mädchen Celecia ist die Heldin in Nico Weinards Fantasy-Roman, der in Kürze als Trilogie erscheinen soll. Der Autor wohnt in Westerheim und ließ sich von den Highlands der Schwäbischen Alb inspirieren. Das Besondere daran: Seine Fantasy-Geschichten haben eine politische Botschaft. Bisher sind sie nur als E-Books erschienen. Jetzt hat Nico Weinard einen Verlag gefunden, der seine Geschichten so spannend findet, dass er sie drucken will. Damit sind sie auch im Buchhandel erhältlich – ein großer Erfolg für den Schriftsteller.

Die Herausforderung

Eine Vampirgeschichte aus dem Mittelalter mit einem sozialkritischen Hintergrund zu verbinden, ist eine Herausforderung. Nico Weinard hat sie gemeistert und unterscheidet sich dadurch von anderen Fantasy-Schreibern. Das hat nicht nur seine Leser, sondern auch den Verlag „Lysandra Books“ überzeugt. Weinards Vampir-Mädchen ist anfangs für den Adel im Einsatz und vertritt die herrschende Klasse. Doch dann erlebt sie das Leid der Bevölkerung, macht eine Wandlung durch und wechselt die Seiten. Als weiblicher Robin Hood stellt sie ihre Vampirkräfte in den Dienst der Bevölkerung, die von einer raffgierigen adeligen Gilde in die Knechtschaft gezwungen werden soll – in die „Danistakratie“.

Die „Danistakratie“ ist ein Herrschaftssystem, geprägt von gewissenlosen Blutsaugern, die nur ein Ziel haben: die Ausbeutung ihrer Untertanen. Die Anspielungen auf die heutige Hochfinanz, auf Zentralbanken, Börsianer und Konzerne, sind unübersehbar. „Das Thema Geld ist zeitlos“, meint Weinard. „Die Erfindung von Geld, Zins und Zinseszins ist ein uraltes Ausbeutungssystem, dessen Auswirkungen von der Antike über das Mittelalter bis in die heutige Zeit reichen. Es wurde lediglich weiter perfektioniert und pervertiert – mit bekannten Auswirkungen.“

Keine Belehrungen für den Leser

Intellektuelle Diskurse oder Belehrungen werden dem Leser jedoch erspart: Geschickt verpackt Weinard seine Systemkritik in spannende Abenteuer mit authentischen Figuren. Seine Heldin Celecia hat wache Augen und scharfe Ohren, starke Gefühle und eigenen Ideen – beschrieben in kurzen, klaren Sätzen, mit anschaulichen Vergleichen und stimmigen Bildern. Man spürt, wie ihr der Wind um die Nase weht, nimmt Teil an Wünschen und Gedanken, an ihren Ängsten und Sorgen, an ihrem Mut und ihrer Verzweiflung.

Es geht um Liebe und Freundschaft, Treue und Verrat, Leben und Tod, um Geschichten über starke Frauen und wahre Helden: Fantasy-Fans kommen genauso auf ihre Kosten wie politisch orientierte Menschen. „Ich möchte meine Leser dazu verführen, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten – so wie meine Figuren im Roman, die ja auch ständig dazu lernen, ohne es zu merken. Erst mit der Zeit wird ihnen bewusst, dass ihre Weltsicht eine andere geworden ist“, sagt Weinard.

Bald in den Regalen

Bald stehen seine Bücher über das mutige Vampir-Mädchen in den Regalen der Buchhändler. Ob diesen Herbst noch etwas daraus wird, ist unsicher. Aber spätestens im Frühjahr sollte es klappen, meint der Autor. Solange müssen seine Fans halt noch warten. Die E-Books von Weinard, die er als Self-Publisher veröffentlicht hatte, sind inzwischen nicht mehr abrufbar, denn die Rechte an seiner Vampir-Trilogie hat jetzt der Verlag.