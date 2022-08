Dieser Westerheimer rockt die Bühne bei The Voice of Germany

Bei The Voice of Germany handelt es sich um eine Gesangs-Castingshow, die seit November 2011 auf Prosieben und Sat1 ausgestrahlt wird. Bei den ersten Blind Auditions wählen die Coaches die Kandidaten der zwölften Staffel aus. Bei den sogenannten „Blind Auditions“, sitzen die Jury-Mitglieder mit dem Rücken zum Kandidaten und müssen anhand seines Gesangs da Talent einschätzen. Bei Interesse drücken die Jury-Mitglieder einen Buzzer und der Stuhl dreht sich um. So kommen die Kandidaten eine Runde weiter. Mit dabei sind Stefanie Kloß, Rea Garvey, Mark Forster und - zum ersten Mal - Peter Maffay. Moderiert wird Sendung von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Der Auftritt bei der Fernsehshow von Bastian Benoa bei der 12. Staffel ist am Donnerstag um 20.15 Uhr auf Prosieben zu sehen.

Es gibt viele Menschen, die musikalisch begabt sind, sei es nun beim Singen, Spielen eines Instruments oder gar beides. Den Schritt, sich dann professioneller und intensiver der Musik zu widmen, die eigenen Werke der Welt zu zeigen und ein Album zu produzieren erfordert viel Mut. Noch mehr Mut benötigt es aber, um sich für eine TV-Show wie beispielsweise „The Voice of Germany“ zu bewerben. Genau das hat der 33-jährige gebürtige Westerheimer Bastian Rauschmaier alias Bastian Benoa gewagt und ist nun am Donnerstag in der dritten Folge der zwölften Staffel zu sehen.

Erstes Album vor einem Jahr veröffentlicht

Er erzählt, dass er schon ziemlich lange im Bereich Musik aktiv ist. „Vor einem Jahr habe ich schließlich mein erstes Album veröffentlicht“, so Bastian Benoa, der mittlerweile in Brackenheim bei Heilbronn lebt. Seine Musikkarriere begann schon als Kind mit der Blockflöte, schließlich spielte er in der Blaskapelle Saxophon, dann kam das Klavier hinzu und schließlich auch Lieder und gesungene Gebete in verschiedenen Organisationen. Mit 14 bekam er außerdem eine E-Gitarre und gründete daraufhin auch eine Band. Schon immer sei die Musik seine große Leidenschaft gewesen. Das wird insbesondere durch seine Vorstellung auf seiner Homepage deutlich: „Denn ich bin überzeugt davon: Musik belebt. Musik beflügelt. Musik verändert. Musik inspiriert, verzaubert, macht sprachfähig. Musik ist etwas Himmlisches. Mein Traum ist, dass durch meine Musik ein Stück Himmel auf der Erde erlebbar wird.“

Besonderes Ereignis für Familie und Freunde

Wie wichtig es ihm ist, bei seinen Zuhörern und Fans Emotionen zu wecken, wird auch im Song Lichtermeer deutlich. Es ist die dritte Single aus dem Album „Zurück nach vorn“, das seit August 2021 erhältlich ist. Produziert hatte das Video der Laichinger Philipp Mangold und auch einige Laichinger seien in dem Video zu sehen, so Bastian Benoa.

In der Vorschau zu der Folge von „The Voice of Germany“ erzählt der 33-jährige Musiker, dass es für seine Familie, Freunde und natürlich ihn selbst etwas ganz Besonderes ist. „The Voice of Germany verfolge ich schon lange. Da habe ich immer wieder darüber nachgedacht und mich gefragt, wie weit ich kommen würde. Schließlich hat mich ein Talent-Scout von ,The Voice of Germany’ angeschrieben, ob ich nicht interessiert wäre, bei der Show aufzutreten. Das war dann der endgültige Impuls für mich und ich habe mich beworben“, erzählt der Brackenheimer Lehrer.

Große Nervosität und schlaflose Nächte vor Dreh

Die Dreharbeiten seien spannend und sehr schön gewesen. „Dennoch habe ich das alles ein bisschen unterschätzt. Ein bisschen Lampenfieber ist, glaube ich, vor jedem Konzert normal. Aber ich hatte davor viele schlaflose Nächte und war auch dann beim Dreh und auf der Bühne sehr nervös“, erzählt Bastian Benoa. Ganz besonders schätze er an der Sendung, dass es ein wertschätzendes Format für die vielen Musiker sei, was nicht in allen Casting-Shows der Fall sei. Er sagt: „Wenn sich jemand umdreht, ist das natürlich super, aber wenn ich nur das Publikum mit meinen Songs berühre, bedeutet mir das auch schon sehr viel.“ Nun darf man gespannt bleiben, wie es für den Westerheimer bei „The Voice of Germany“ weitergeht.