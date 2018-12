Westerheimer Pfarrer feiert 60. Geburtstag

Im Anschluss an den Festgottesdienst zum Kirchenpatrozinium in der Westerheimer St. Stephanuskirche ist am Mittwoch Pfarrer Karl Enderle plötzlich im Mittelpunkt gestanden: Da er am zweiten Weihnachtsfeiertag seinen 60. Geburtstag begehen durfte, wurden ihm Geschenke und viele Glück- und Segenswünsche zuteil. Seitens der katholischen Kirchengemeinde Westerheim erhielt der Geistliche einen „Treibholz-Engel“, übergeben von den Kirchengemeinderätinnen Maria Baumann und Walburga Rehm.

Als „Getriebener von Terminen und Veranstaltungen, aber auch von Erwartungen und Hoffnungen“ erhalte Pfarrer Enderle diesen „Treibholz-Engel“ als symbolisches Geburtstagsgeschenk, verfüge er doch „über die außergewöhnliche Begabung, sich einfach treiben zu lassen und sich blindlings und fraglos dem Vertrauen auf Gott hinzugeben“, wie Maria Baumann vom Kirchengemeinderat darlegte. „Mögen Ihnen wie dem Engel Flügel für den Flug nach oben zu ihren geliebten Vögeln wachsen, damit sie die Welt von oben schauen können“, sagte die Kirchengemeinderätin an die Adresse des nun 60-Jährigen mit dem Hinweis, dass das Holz des Engels ein wahres Stück Treibholz aus dem Bodensee sei und „ein unverwechselbares und einzigartiges Unikat“ bilde.

Glückwünsche sprachen Pfarrer Karl Enderle auch Bernhard Schweizer und Anne Rieck von der Vorstandschaft des Fördervereins St. Stephanus aus, die ihm einen Geschenkkorb mit feinen Sachen aus der Region mitgebracht hatten. Der Seelsorger dankte für die Geschenke und für die „treffenden Worte“ und das Treibholz passe sehr gut zu ihm, zumal die Vögel, die er so sehr schätze, in der Tat „Himmel und Erde verbinden.“ Das gesamte Leben sei ein Geburtstag und stelle Herausforderungen, meinte Enderle und weiter: „Fordern wir gemeinsam die Schätze in uns heraus, wobei die wertvollsten im Glauben sind.“ Gott habe es wohl richtig gemeint, als er sein Navi einst in Richtung Westerheim und die Laichinger Alb lenkte. Auch St. Stephanus bleibe für ihn eine ständige Herausforderung, so Enderle. Sein Dank galt noch Silke Menzen für die schön gestaltete Kerze auf dem Altar und seiner Pfarrhaushälterin Petra Leigers, die ihn so viele Jahr treu begleitet und unterstützt habe.

Einer der ersten von vielen Gratulanten nach dem Festgottesdienst war Bürgermeister Hartmut Walz, der Pfarrer Enderle für ein gutes und vertrauensvolles Miteinander dankte und als Geschenk ein neues Buch über das Biosphärengebiet Schwäbische von Günter Künkele übergab. Viele Segenswünsche und Worte des Dankes sowie einen Geschenkkorb bekam Pfarrer Enderle auch in Laichingen im Anschluss an den Gottesdienst mit Aussendung der Sternsinger zugesprochen.

Im Namen der katholischen Kirchengemeinde Laichingen gratulierten Wolfgang Knupfer, Margit Röcker und Renate Arnold. Kirchengemeinderat Wolfgang Knupfer wünschte dem Seelsorger für die Zukunft weiterhin alles Gute, Gesundheit und Gottes reichen Segen und mit einem selbst verfassten Gedicht wartete Renate Arnold auf.

„Man glaubt es kaum, doch es ist wahr, unser Herr Pfarrer Enderle wird heut’ 60 Jahr. Und 60 Jahre sind es wert, dass man sie gebührend ehrt“, sagte sie eingangs und mit Blick auf einen mitgebrachten Geschenkkorb meinte sie: „Gebranntes, Pralinen, Marmeladen selbstgemacht, sogar an Mozartkugeln aus Salzburg haben wir gedacht. Vieles haben wir zusammengetragen, wir hoffen, Sie werden auch alles vertragen.“ Ihren Glückwünschen schloss sich auch Margit Röcker für die Lektorinnen und Kommunionhelferinnen an. Pfarrer Enderle gaben sie noch die Worte mit auf den Weg: „Wir werden sie begleiten“.

Am Mittwochnachmittag hatte Pfarrer Enderle zu Kaffee und Kuchen in die Marienburg geladen, am Abend ließ er sein Fest mit einem Dankgottesdienst ausklingen, den die Gruppe Vox und der Gemischte Chor gesanglich mitgestalteten.