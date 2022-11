Westerheimer Musiker/innen bedanken sich für Partyfeelings

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir sind sehr froh, dass wir eine alternative Location zur Albhalle Westerheim für unser Partyfeelings gefunden haben“, so erster Vorsitzender Markus Kneer erleichtert. Am Samstag, den 5. November hieß es Partyfeelings „Hangar Edition“ am Flugplatz in Laichingen. Denn die bisherige Location kann momentan nicht für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. So musste die Musikkapelle Westerheim auf die Suche nach alternativen Räumlichkeiten gehen. „Partyfeelings ist für unseren Verein eine sehr wichtige finanzielle Einnahmequelle und für die Jugendlichen auf dem Land eine tolle Möglichkeit Clubatmosphäre zu erleben. Wir freuen uns, dass der Flugsportverein Laichingen uns diese einmalige Chance geboten hat.“ Die Zusammenarbeit mit den Vorständen beider Vereine war unkompliziert und kooperativ, kam die Anfrage der Westerheimer Musikanten/innen doch sehr spontan. Ein großes Dankeschön geht auch an die Mitarbeiter/innen der GVV Laichinger Alb sowie des Landratsamtes, die ebenfalls sehr spontan entschieden und die Musikkapelle unterstützt haben. Denn die Verkehrsregelung für Shuttlebusse und Gäste war nur einer von vielen Mehraufwänden, die es zu stemmen galt. „Nochmals vielen Dank an alle helfenden Hände, an alle Sponsoren und an alle, die uns unterstützt haben. Und jetzt freuen wir uns auf das nächste Partyfeelings bei unserem Kreismusikfest vom 6.-9. Juli 2023 auf dem Sellenberg in Westerheim.“ Weitere Infos und Tickets unter www.kmf-2023.de.