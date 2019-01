Westerheimer Kleintierzüchter wird Deutscher Meister

Im Zuchtjahr 2018 hat Jugendzüchter Fabian Tritschler vom Kleintierzuchtverein Westerheim seine Appenzeller Spitzhauben Hühner in Farbe schwarz in Hannover und Leipzig mit Erfolg ausgestellt.

In Hannover präsentierte er bei der Junggeflügelschau bei den Erwachsen seine Appenzeller Hühner. Da gewann er mit seinem Appenzeller-Geflügel den Deutschen Meistertitel. Für das beste Tier von seiner Rasse erhielt er vom Verband der Hühner das Ehrenband. Drei Wochen später bewertete eine fachkundige Jury seine Hühner bei der nationalen Bundesschau Geflügel in Leipzig. Fabian Tritschler sicherte sich den Bundesjugendmeister mit 383 Punkten. Sein Bruder Björn Tritschler schaffte mit Appenzeller Spitzhauben Hühner in der Farbe Blau den Bundesjugendmeisterpreis mit 380 Punkten. Ein Henne Schwarze Appenzeller Spitzhauben Hühner bekam die Note „vorzüglich“, wofür Fabian Tritchler das Bundesjugendsieger-Band verliehen bekam.

Mit dem mehrfachen Sieger Fabian Tritschler freute sich der gesamte Kleintierzuchtverein Westerheim. Der Jungzüchter durfte viele Glückwünsche entgegennehmen. Er dürfe stolz auf die Preise sein.