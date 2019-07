Westerheimer Juniorinnen schaffen Historisches

Eine aus Sicht des TC Westerheim „grandiose Saison“ haben die Juniorinnen des Tennisclubs Westerheim gespielt. In der höchsten Liga ihrer Altersklasse siegten sie in allen Punktspielen hoch gegen ihre Gegnerinnen. Überlegen erreichten sie den Tabellenplatz eins in ihrer Gruppe (Staffelliga im Bezirk F). Am Samstag ging es deshalb nach Meckenbeuren zum Entscheidungsspiel um den Bezirksmeistertitel im Bezirk F gegen die dortigen Juniorinnen.

Bereits im Vorfeld war klar, dass die Juniorinnen alles geben mussten, um zu siegen. Lilli Walter an Position eins und Kim König an Position zwei mussten die Siege ihren Gegnerinnen überlassen. An Position drei spielte Meike Margull drei lange Sätze. Nachdem sie den ersten Satz mit 5:7 verlor, drehte sie im zweiten Satz das Spiel und gewann mit 6:4. Im Match-Tie-Break musste Meike alles geben, was ihr mit Unterstützung der mitgereisten Fans auch gelang. Mit 10:8 gewann sie diesen und steuerte einen Siegpunkt bei. Ebenso Jule Mayer an Position vier. Sie hatte ihre Gegnerin mit 6:3 und 6:2 sehr gut im Griff. Stand vor den Doppeln: 2:2. Somit war klar, dass eine taktisch gute Doppelaufstellung wichtig war.

Lilli Walter/Kim König mussten gegen das starke Einserdoppel antreten. Leider verloren sie trotz guter Ballwechsel mit 6:2 und 6:2. Das Doppel Meike Margull und Jule Mayer machte es weiter spannend. Nach einem gewonnenen ersten Satz mit 7:5 verloren sie den zweiten Satz mit 2:6. Im entscheidenden dritten Satz kämpften sie sich jedoch zurück ins Spiel und gewannen diesen im Match-Tie-Break mit 10:8. Endstand: 3:3.

Leider konnten die Spielerinnen vom TC Meckenbeuren zwei gewonnene Sätze mehr aufweisen, so dass die Juniorinnen des TC Westerheim mit 6:8-Sätzen verloren. „Trotzdem eine geniale Leistung der Juniorinnen“, die in der Vereinsgeschichte des Tennisclubs Westerheim noch nie erreicht wurde. Bemerkenswert war auch der sehr gute mannschaftliche Zusammenhalt. Bei jedem Spiel unterstützten sich die Spielerinnen gegenseitig und fieberten miteinander mit.