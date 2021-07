Westerheimer Jugendfußball mit neuer Leitung

Nach der durch die Corona-Pandemier bedingten Pause, wird jetzt wieder Fußball gespielt, auch in Westerheim. Nachdem sich Daniel Kraft verändert hat und seinen Wohnort mit der Familie ins Norddeutsche verlegt hat, ist es den Verantwortlichen des Sportvereins gelungen diese Lücke zu schließen.

Neben Nico Bültmann, der seine Tätigkeit in der Jugendleitung fortführt, konnten zwei neue sportliche Mitstreiter für dieses Amt gewonnen werden. Ihre langjährige Erfahrung in Sachen Fußball werden in Zukunft Ingo Wahl und Jens Füller in die verantwortungsvolle Position einbringen. Einen wichtigen Meilenstein konnte das Trio bereits erreichen. Es ist ihnen gelungen sämtliche Altersklassen für den Spielbetrieb zu melden und die zahlreichen Mannschaften mit den entsprechenden Übungsleitern und Betreuern zu besetzten. Die Vereinsführung hofft auf eine geregelte Saison und dass die umfangreichen Bemühungen und Erfolge nicht erneut durch Corona ausgebremst werden.