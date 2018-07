Westerheimer ist Modellflug-Weltmeister

Jubel und riesige Freude bei Marcus Hausmann aus Westerheim. Er ist Modellflug-Weltmeister. Den Titel gewann der 48-Jährige bei den Modellflug-Weltmeisterschaften in Meiringen im Haslital in der Schweiz. „Mit dem ersten Platz habe ich wahrlich nicht gerechnet. Mein Ziel war unter die ersten Zehn zu kommen“, sagte er.

Dass am Ende der Weltmeistertitel heraussprang, war seiner sicheren und guten Hand bei den Flugvorführungen zu verdanken, aber auch dem gekonnten originalgetreuen Nachbau seines Doppeldeckers Stampe SV4c. Denn diese beiden Kriterien waren bei der Titelvergabe entscheidend. In der Kategorie F4 half-Scale holte er den Titel, nach dem insgesamt 34 Piloten aus mehreren Ländern rundum den Globus strebten.

Die weltbesten Modellflugzeug-Piloten haben sich in der vergangenen Woche auf dem Militärflughafen Meiringen am Brienzersee östlich von Bern ein Stelldichein gegeben. In zwei Klassen ermittelten die insgesamt 65 Starter den besten Flieger bei den sogenannten FAI-Scale-Weltmeisterschaften: in einer „full scale Klasse“ (F4C), bei der die Flugzeugnachbauten bis ins Detail – bis etwa ins Cockpit – exakt sein müssen, und in einer „half scale Klasse“ (F4H), bei der die Modelle nicht hundertprozentig mit dem Original übereinstimmen müssen. In der ersten Klasse starteten 31 Piloten, in der zweiten 34. Marcus Hausmann gehörte zu denen der zweiten Klasse mit drei weiteren Kollegen aus Deutschland. Insgesamt kamen die Teilnehmer aus zwölf Nationen.

Jury begutachtet das Modell

„Es gab wunderschöne Modellflugzeuge zu bestaunen und es waren packende Wettbewerbe“, sagt der Westerheimer, der mit seiner Frau Margit und dem zwölfjährigen Sohn Matthias die vergangene Woche in der Schweiz verbrachte. Diese fieberten im deutschen Team kräftig mit und drückten fleißig und ganz fest die Daumen. Mit Erfolg, denn Marcus Hausmann holte sich den Titel. Bewertet wurde sein Nachbau, den eine fachkundige Jury begutachtete und für den er Bau- und Konstruktionspläne samt einer Drei-Seiten-Ansicht vorlegen musste. In die Wertung flossen zudem zwei von drei Flugvorführungen mit seiner Maschine. Acht Flugfiguren in einer Flugzeit von zehn bis zwölf Minuten durfte er wählen, aber nur solche, die auch das Originalflugzeug bewältigt. Der Modellnachbau brachte etwa ein Drittel der Punkte, die Flugvorführungen die weiteren zwei Drittel.

Orginal und Nachbau: Den Doppeldecker Stampe von Volker Seeger aus Riedlingen hat Marcus Hausmann aus Westerheim nachgebaut. (Foto: Privat)

Mit seinem Doppeldecker Stampe SV4c, einem Flugzeug von Volker Seeger aus Riedlingen, ging Marcus Hausmann ins Rennen. Modellflugfreunde, allen voran Wolfgang Magira aus Ennabeuren, haben ihn auf das Modell gebracht, das ihm gleich gefiel und das „Saustall-Stampe“ genannt wird: weil Besitzer Seeger seinem Flugzeug am hinteres Seitenruder das Bild eines Schweins anbrachte. Und das darf bei der Nachbildung nicht fehlen. Drei flugtaugliche Maschinen kann der Westerheimer sein Eigen nennen: so eine Piper-Maschine und auch ein tschechisches Aero-Jagdflugzeug.

Rund 20 Jahre ruhte die große Leidenschaft des Westerheimers für den Modellbau und das Modellfliegen: Als zwölfjähriger Junge entdeckte der in Ellenz im Moseltal aufgewachsene Hausmann seine Liebe zum Modellbau, als er einen Graupner-Baukasten in einem Spielzeugladen entdeckte und diesen geschenkt bekam. Da wuchs auch sein Interesse an der Luftfahrt und er wollte damals unbedingt Flugzeugmechaniker werden. Seine Bewerbung bei der Bundeswehr beim Fliegerhorst Büchel im Landkreis Cochem-Zell klappte damals nicht. Er durfte dafür Maschinenschlosser werden und später an der Hochschule Aachen Luft- und Raumfahrttechnik studieren.

Mit Studium und Beruf fand er dann keine Zeit mehr für sein Hobby, es versank für rund 20 Jahre in einen Dornröschenschlaf. Sein Sohn Matthias trug dazu bei, es wieder zu erwecken. Er holte sein altes Modellflugzeug aus dem Keller und auf der grünen Wiese zeigte er dem damals Fünfjährigen, wie so ein Flugzeug fliegt und wie es zu steuern ist.

Bei einigen Wettbewerben dabei

Dann lernte er bei einem Familienurlaub 2012 Modellflieger aus der Schweiz kennen, die ihn zu Oldtimer-Flugtagen einluden. In der Schweiz, aber auch in Österreich, Deutschland und Belgien nahm er dann in den Folgejahren bei mehreren Wettbewerben in der „Europa-Star-Cup-Serie“ teil und die alte Leidenschaft war wieder da. „Ich fand wieder riesige Freude am Modellfliegen“, betont Hausmann, der Mitglied in zwei Modellflug-Verbänden ist: beim Deutscher Modellflieger Verband (DMFV) und beim Deutschen Aero Club (DAEC) mit Sitz in Braunschweig und rund 100 000 Mitgliedern. Dieser fördert die originalgetreue Nachbildung von Flugzeugen.

Das deutsche Team mit Fans und Weltmeister Marcus Hausmann bei den Modellflug-Weltmeisterschaften in Meiringen in der Schweiz. (Foto: Privat)

Der bislang beste Erfolg für Marcus Hausmann war ein zweiter Platz bei den Deutschen Meisterschaften für die Baubewertung. Und diesem sollte gleich ein riesiger Sprung folgen, denn nun im Juli sprang bei den FAI-Scale-Weltmeisterschaften gleich der Titel heraus. „Ich kann es heute noch nicht fassen, dass ich Weltmeister bin“, sagt der 48-Jährige, der mit seiner Frau Margit seit 2004 in Westerheim lebt. Dort konnten sie sich ein gebrauchtes Haus kaufen, dort arbeitet Hausmann seit Jahren als Software-Entwickler.

Immer wieder gern geht er mit seinem Sohn auf die grüne Wiese, um ihre Modellflugzeuge aufsteigen zu lassen. Meist ist er zwischen Machtolsheim und Suppingen anzutreffen. Marcus Hausmann dürfte wohl der erste und damit einzige Weltmeister in Westerheim sein. Einer der Gratulanten war bereits Bürgermeister Hartmut Walz.