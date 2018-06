Westerheimer Haushaltsvolumen steigt auf 10,7 Millionen Euro

Der Haushaltsplan 2018 für die Gemeinde Westerheim liegt vor. Das bislang rund 200 Seiten umfassende Zahlenwerk haben in der Sitzung am Dienstagabend Bürgermeister Hartmut Walz sowie die beiden Kämmerer Wolfgang Hofelich und Winfried Baumeister dem Gemeinderat vorgelegt. „Ich freue mich auf die anstehenden Haushaltsberatungen“, sagte Walz und dankte Hofelich für „hervorragend geleistete Arbeit“. Für den im Sommer in Ruhestand scheidenden Kämmerer ist es der letzte Haushaltsentwurf, den er für die Gemeinde Westerheim erstellt hat. Intensiv beraten wird der Haushaltsplan seitens der Ratsmitglieder am Samstag bei einer Klausurtagung. Verabschiedet werden soll er bei der Gemeinderatssitzung am 27. Februar.

Der geplante Haushalt 2018 hat ein Gesamtvolumen von 10,7 Millionen Euro, wobei 9,439 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 1,265 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt entfallen. Das Volumen des Verwaltungshaushalts liegt um 396 000 Euro über der letztjährigen Planung (plus 4,3 Prozent), was mit auf die steigenden Personalkosten zurückzuführen ist. Der Vermögenshaushalt fällt gegenüber dem Vorjahr um 233 000 Euro (minus 15 Prozent). Das Haushaltsvolumen steigt insgesamt um 163 000 Euro (plus 1,5 Prozent).

Keine Kreditaufnahme sind für die kommenden zwei Jahre geplant – dank guter Rücklagen, die sich die Gemeinde Westerheim in den vergangenen Jahren anlegen konnte. Das „Sparbuch der Gemeinde“ ist aktuell mit 1,8 Millionen Euro gut gefüllt. Zur Finanzierung des Haushalts 2018 müssen der Rücklage voraussichtlich 729 000 Euro entnommen werden, so dass rund 1,06 Millionen Euro in der Rücklage verbleiben. Der gesetzliche Mindestbestand liegt bei 212 000 Euro.

Trotz umfangreicher Investitionen von 1,265 Millionen Euro können auch in diesem Jahr erneut Schulden abgebaut werden: rund 51 000 Euro. Damit wird die Verschuldung Westerheims in diesem Jahr von 542 849 Euro auf 491 849 Euro fallen, was dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 167 Euro bei einem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden von 458 Euro entspricht.

Schwerpunkt der Investitionsvorhaben der Gemeinde Westerheim in diesem Jahr bildet der Ausbau der Feldstetter Straße, zweiter Bauabschnitt, mit Auswechslung von Abwasserkanal und Wasserleitung im Rahmen der Ortskernsanierung und mit Hilfe des Stadtbauförderprogramms. Für das Straßenprojekt wurden in früheren Haushalten bereits 862 000 Euro angespart, weitere 191 000 Euro müssen noch bereitgestellt werden. Für die Planungen des dritten Bauabschnitts in der Feldstetter Straße sind 50 000 Euro vorgesehen. Ein weiteres wichtiges Thema bildet der beschlossene Backboneausbau, für den Mittel von insgesamt 675 000 Euro anfallen, die zum Großteil aber schon anfinanziert sind.

In folgende weitere Projekte und Vorhaben will die Gemeinde Westerheim in diesem Jahr Geld stecken: die brandschutztechnische Sanierung des Kindergartens Arche Noach (74 000 Euro), die technische Um- und Nachrüstung der Albhalle und der Gaststätte (30 000 Euro), eine Planungsrate für die Leichenhalle (20 000 Euro), im Abwassersektor für die Pumpwerk Beurer Weg und Hohenstadter Straße (23 000 Euro) sowie eine Planungsrate für den Neubau des Regenüberlaufbeckens in der Feldstetter Straße (40 000 Euro), die Planung für eine neue Wasserleitung vom Hochbehälter zu den Heuberghöfen (50 000 Euro) und für den Grunderwerb (200 000 Euro). Für die angedachte Rathaussanierung und Rathauserweiterung werden für eine Planungsrate 100 000 Euro bereit gehalten. Für private Maßnahmen im Sanierungsgebiet werden 120 000 Euro bereitgestellt.

Vom Verwaltungshaushalt bei einem Volumen von 9,439 Millionen Euro bleiben 155 200 Euro als Überschuss übrig, der als Zuführungs- oder Investitionsrate an den Vermögenshaushalt geleitet wird. Dickster Brocken im Verwaltungshaushalt bilden die Personalausgaben mit 2,1 Millionen Euro, die Umlagen mit 2,43 Millionen, der Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 1,99 Millionen Euro und kalkulatorische Kosten mit 1,5 Millionen Euro.

Im Verwaltungshaushalt sind zu den laufenden Kosten folgende Mittel für Vorhaben eingesetzt: für den Feldwegunterhalt 145 000 Euro, für die Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung 100 000 Euro, für die Sanierung des Haus des Gastes 130 000 Euro und für die Umstellung des Haushalts nach der Vermögensbewertung 40 000 Euro.

Die Gewerbesteuer bildet weiterhin die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Westerheim. Kämmerer Wolfgang Hofelich rechnet mit einem Aufkommen von 2,1 Millionen Euro, was 714 Euro je Einwohner entspricht, bei einem Landesdurchschnitt von 454 Euro. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 2011 unverändert bei 360 Prozent, der Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegt bei 343 Prozent.