Westerheimer Fussballjugend bereit für die neue Saison 22/23

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der abgelaufenen Fußballsaison konnte der Sportverein Westerheim seine erfolgreiche Nachwuchsarbeit fortsetzten. Von den Bambinis bis zu den A-Junioren konnten Mannschaften und Betreuer und Trainer gemeldet werden. Sicher ein schöner Erfolg für die 3000 Einwohner zählende Alb-Gemeinde und die 160 Nachwuchskicker des SV Westerheim. Jugendleiter Jens Füller, Nico Bültmann und Ingo Wahl stecken auch viel Zeit und Herzblut in diese anspruchsvolle Aufgabe.

Den größten Achtungserfolg hatten die A-Junioren, die in der Landesstaffel-Süd eine sehr guten 5. Platz belegten und im WFV Verbandspokal gegen den späteren Pokalsieger, den Nachwuchs des VfB Stuttgart, die Segel streichen mussten. Verstärkt wurde das Team von Spielern aus den umliegenden Gemeinden. Dies wird auch in der kommenden Saison notwendig sein, damit auch in der Saison 22/23 ein ordentliches Ergebnis in der Landesstaffel-Süd gelingt. Interessenten können sich bei der Jugendleitung Jensfueller@web.de melden.

Auch für die C- und B-Junioren sucht der SVW Verstärkung für die neu gegründete Regionenstaffeln. In beiden Altersklassen konnten die Mannschaften des Sportvereins in der Bezirksstaffel antreten und sich ebenfalls im Mittelfeld platzieren. Neu dann die räumlich weiter gefasste Regionenstaffeln, die vom Bezirk Donau/Iller und Donau gebildet werden. Nach mehreren Absagen musste die Jugendleitung die C-Junioren als C7 in die Quali-Staffel melden und damit die Nominierung für die Regionenstaffel zurückgeben.

Der weitere Nachwuchs der Westerheimer ist ebenfalls gut unterwegs in die neue Saison. Die D- und E-Junioren werden in den Verbandsspielen wieder ihr Bestes geben. Die F-Junioren und Bambinis sind noch spielerisch unterwegs und haben viel Spaß an Turnier und Spieltagen. Betreuer und Trainer werden wie in jedem Jahr gesucht und sind das Rückgrat einer erfolgreichen Nachwuchsarbeit.