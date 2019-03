Westerheimer Fußballer ziehen als „Gelbwesten“ in die Fasnet

Mit zum farbenprächtigen Rosenmontagsumzug in Westerheim trägt wieder mal Arno Volles bei. Der frühere Malermeister ist zum Kunstmaler geworden und gestaltete einmal mehr den großen Wagen der aktiven Fußballer aus Westerheim. Das ganze Wochenende war der noch 83-Jährige in einer Scheune von „Kutscher“ Thomas Kneer auf Sattenlehen im Einsatz, um dem Fasnetswagen der Fußballer das richtige und schöne Äußere zu verleihen.

Mit ihnen fühlt er sich herzlich verbunden, ist er doch der „Stadionsprecher“ und verkündet er doch am liebsten Tore für seine Schwarz-Roten. „Ich mag meine Fußballer. Die kriegen mich nicht mehr los“, sagt Arno Volles humorvoll, worauf Abteilungsleiter Jochen Doll prompt kontert: „Den wollen wir auch gar nicht mehr loswerden.“

Um die Franzosen geht es in diesem Jahr beim Festwagen der SVW-Fußballer: Weil das Team der Tricolore in Russland Fußball-Weltmeister geworden ist und weil die Nachbarn im Westen derzeit so schöne gelbe Westen tragen, mit denen sie ihrem Präsidenten recht zusetzen und ihn ärgern. Sportlich und politisch präsentieren sich also die Kicker aus Westerheim beim Rosenmontagsumzug und ihr Festwagen ist mit dem Motto „Französische Revolution 2018/19“ überschrieben.

Den Slogan musste Arno Volles aufs Hauptbrett des Wagens bringen und noch mehr: Die Seiten schmücken deutsche und französische Fahnen sowie zwei Sprüche in großen Lettern. Einmal ist zu lesen „Franzosen sind sehr revolutionär, die Deutschen tun sich damit schwer.“ Und über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, seine viel ältere Ehefrau Brigitte und auch die viel ältere deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagen sie: „Auch Küssen kommt von Frankreich rüber, die Alten küsst Macron am liebsten.“

Die Sprüche hat sich Arno Volles nicht ausdenken müssen, das taten die Fußballer nach harten Training bei manchen Nachsitzungen bei einem Bier. Der noch sehr rüstige und fidele Rentner war für die künstlerische Umsetzung und Gestaltung des Wagens verantwortlich, was er sehr gerne tat. „Das Malen und Gestalten des Wagens mache ich sehr gerne, das erfüllt mich“, betont Arno Volles, der seit 1983 in Westerheim von Plochingen am Neckar kommend wohnt und sich und seiner Familie ein Haus zulegte. „Ich wollte mein Leben lang hoch hinaus, deshalb bin ich auf der Schwäbischen Alb gelandet“, sagt der immer zu witzigen Sprüchen aufgelegte Volles.

Über seinen Sohn Daniel, der für den SVW die Kickstiefel schnürte und der heute der stellvertretende Abteilungsleiter ist, war er zu den Westerheimer Fußballern gestoßen, die ihm quasi eine weitere Heimat boten. Mit Vereinen ist Arno Volles in Plochingen groß geworden, dort war er etwa im DRK, beim Fußball- und Albverein aktives Mitglied – ein „Hans-Dampf in allen Gassen“ wie er sagt. Erfolgreich war er als Jugendlicher bei den Schützen Plochingens, denn er war vier Mal deutscher Jugendmeister. In Plochingen besuchte er die damalige Volksschule und meint scherzhaft, „in der Schule von den Dümmsten der G’scheideste gewesen zu sein.“ Bis zu seinem Rentenalter arbeitete er als selbständiger Malermeister in Plochingen.

Seit Jahren am Rosenmontag dabei

Den Pinsel als Kunstmaler schwang er immer gerne zur Fasnet für Westerheims Fußballer. Seit zig Jahren gestaltet er den Wagen der Kicker, die in den vergangenen Jahren auf dem großen Fuhrwerk etwa Playboys, Wikinger, Isländer, Vampire, Uruguays beißender Luis Suarez, Kunstfigur Cindy aus Marzahn oder Bischof Tebartz-van Elst darstellten. Ihre Auftritte kamen bei den Rosenmontagsumzügen in Westerheim immer sehr gut an und sicherlich auch an diesem Montag wird es wieder viel Beifall für die SVW-Kicker hoch auf dem roten Wagen geben.

Seine künstlerische Ader hat Arno Volles wohl seiner Tochter Carolin mitgegeben, ist sie doch Bühnenbildnerin für Theater in ganz Europa. Seit 19 Jahre ist der bald 84-Jährige Witwer und ist deshalb auch dankbar, beim SVW neue Aufgaben und Erfüllungen gefunden zu haben. Die Verbundenheit unterstreicht die Tatsache, dass er als Betreuer unlängst mit ins Trainingslager der Westerheimer Fußballer nach Bosnien durfte. Und da kam vom Hotel nach der Anmeldung von Deutschland aus die Anfrage, ob bei Betreuer Volles nicht ein Zahlendreher vorliege: Müsse der Jahrgang des Betreuers nicht 1963 statt 1936 lauten? Eben nicht: Die SVW-Kicker sind froh „ihren Arno“ in ihren Reihen zu haben.