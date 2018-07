Westerheimer Feuerwehr spendet für Brunnen in Tansania

Anrücken in Uniform für eine gute Sache: Dieser Aufforderung von Kommandant Andreas Priel sind die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Westerheim in der vergangenen Woche gerne nachgekommen.

Vor der Übung der Feuerwehr waren Jana Rehm und ihr Freund Martin zu Besuch. Um der jungen Westerheimerin bei ihrem Brunnenbau-Projekt in Tansania zu unterstützen, hat sich die Feuerwehr entschieden, ihr eine Spende zukommen zu lassen. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Tischdekoration der Gruppe drei an Weihnachten haben die Wehrmänner auf 500 Euro aufgestockt und in Form eines Schecks an Jana Rehm übergeben.

Freude über die Zuwendung

Dieses Geld dient als Beitrag für einen neuen Brunnen, den sie bei ihrem nächsten Besuch in Tansania ermöglichen will. Sie freute sich über die Zuwendung und stellte den Feuerwehrleuten kurz das Projekt und die Situation in Tansania vor. Wie schon öfters berichtet, kennt die junge Studentin das ostafrikanische Land wie wohl niemand aus der Region.

Jana Rehm leistete zunächst in Tansania in den Jahren 2013 und 2014 ein Freiwilliges Soziales Jahr an einer weiterführenden Schule der Salesianer im Dorf Didia im Osten des Landes und unterrichtete dort Englisch und Informatik.

Zwei Jahre später arbeitete sie im Rahmen ihres Studiums „Internationale Soziale Arbeit“ in Mwanza in einem Heim für Straßenkinder, einer Stadt im Norden Tansanias. Seitdem unterstützt sie über Spenden und Aktionen Projekte in dem ostafrikanischen Land, so auch den Bau von Brunnen in Ushirombo in einer Kleinstadt im Norden Tansanias in einer sehr trockenen Gegend. Jana Rehm dankte der Westerheimer Feuerwehr für die liebe Unterstützung.