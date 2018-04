Westerheimer erhält Verdienstorden

Eine Ehre für den Westerheimer Benno Baumeister. Aus den Händen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann erhielt der 80-Jährige neben 18 weiteren Personen den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg überreicht.

„Die diesjährigen Persönlichkeiten, die den Landesorden erhalten, bilden einen Querschnitt des ehrenamtlichen Engagements in Baden-Württemberg“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Samstag im Schloss Ludwigsburg. Die Geehrten seien im Sozialbereich, in der Entwicklungshilfe, im Sport, im kirchlichen und interreligiösen Bereich, in der Politik, der Wirtschaft, in Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur engagiert. „Sie sind alle bereit, hinzusehen, für die Anliegen anderer einzutreten, etwas für andere zu tun und sich zu engagieren. Damit bereichern sie unsere Gesellschaft und unser Gemeinwesen“, so Kretschmann. Die Geehrten seien Vorbilder.

In bitterarmen Regionen im Einsatz

So auch Pater Benno Baumeister. Der gebürtige Westerheimer hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten in herausragender Weise für die Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in einer bitterarmen Region der Erde eingesetzt. Bereits 1963 reiste er im Alter von 25 Jahren das erste Mal nach Burundi, um dort im Auftrag der Afrikamissionare tätig zu sein. Mit großem Engagement kämpfe er seitdem beispielhaft gegen Armut, Krankheit, Not und Elend. Menschen zu ermutigen, Hoffnung zu geben und Trost zu spenden, ist dabei seine tägliche Herausforderung. Darüber hinaus ist sein Leben in Afrika in enger Weise mit dem Einsatz für Frieden in Burundi, Ruanda und im Kongo verknüpft.

Heute gibt Pater Baumeister den Ausgegrenzten der Gesellschaft im Armenviertel Buyenzi mit dem Aids-Hilfe-Zentrum neue Hoffnung. Stets sei er dabei für die Partnerschaft zwischen Baden-Württemberg und Burundi ein verlässlicher Ansprechpartner.