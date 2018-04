Westerheimer erhält Landesverdienstorden

Besondere Ehrung für Pater Benno Baumeister aus Westerheim an diesem Samstag: Er erhält den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen, zusammen mit weiteren 18 Persönlichkeiten aus Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird im Schloss Ludwigsburg die Ehrungen vornehmen und die Leistungen der Personen aufzeigen. Bei dem Festakt wird Bürgermeister Hartmut Walz als Vertreter der Gemeinde Westerheim dabei sein und dem Seelsorger die Glückwünsche der Gemeinde überbringen.

Langjährige Wirken des Paters

Mit der Auszeichnung durch das Land soll das langjährige Wirken des Westerheimer Paters gewürdigt werden. Seit Dezember 1963 ist Benno Baumeister als Seelsorger in Zentralafrika tätig, sei es in Burundi, Ruanda oder im Kongo, wo er in verschiedenen Missionsstationen wirkte – mit Unterbrechungen einiger Jahre, als er für seine Ordensgemeinschaft als Provinzial in Köln und als Superior in Rom tätig war. Auch für die afrikanischen Länder Burundi, Ruanda und Kongo war er über Jahre der leitende Geistliche.

Hautnah erlebte er Spannungen zwischen den Volksgruppen der Hutus und Tutsis und auch den brutalen Bürgerkrieg. Immer wieder setzte sich der Geistliche für Frieden und Versöhnung ein.

Er sei heute „Afrikaner und Westerheimer“, erklärt Pater Benno Baumeister, der 1838 in Westerheim geboren wurde und dort aufwuchs und von 1948 bis 1951 das Josefinum in Ehingen besuchte, bevor er sich 1952 entschied, sich den Weißen Vätern in Zaitzkofen in Bayern anzuschließen. Dem Abitur 1956 in Großkrotzenburg folgte ein Theologiestudium in Trier und ein Noviziat in Hörstel. Zwei Wochen nach der Priesterweihe am 29. Juni 1963 feierte der Westerheimer in seiner Heimatgemeinde am 14. Juli seine Primiz, der dann Sprachkurse in Paris folgten.

Nouvelle Espérance (Neue Hoffnung) heißt die von Pater Baumeister geschaffene Sozialeinrichtung für Aids-Kranke in Bujumbura in der Hauptstadt Burundis, die fest mit seinem Namen verbunden ist. „Nouvelle Espérance“ liegt in einem Armenviertel der burundischen Hauptstadt und ist der dortigen Kirchengemeinde angegliedert. Vor rund 25 Jahren als Sterbehospital für aidskranke Menschen gegründet, bietet die Einrichtung heute umfassende medizinische Versorgung und soziale Hilfe.

Viele Auszeichnungen für Engagement in Afrika

Die Arbeit und Verdienste Pater Benno Baumeisters im fernen Afrika blieben nicht unbemerkt. Viele Auszeichnungen hat er für sein Engagement in Afrika erhalten, so den Eine-Welt-Preis Baden-Württemberg der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ), da sich der Geistliche von der Alb „auf beispielhafte und beeindruckende Weise für Gerechtigkeit und die Bekämpfung von Armut“ eingesetzt habe. Und an diesem Samstag folgt eine weitere besondere Ehrung für den Seelsorger aus Westerheim: der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg.

Sehr geschätzt wird Pater Benno Baumeisters Engagement in seiner Heimatgemeinde Westerheim. So unterstützen ihn seit vielen Jahren die Sternsinger, der Freundeskreis Burundi um Franz Schweizer und Matthias Rehm oder die Fußballer des SVW mit dem alljährlichen Ägidiusfest am 1. September. Immer wieder erhält er auch Spenden.