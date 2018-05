Westerheimer Albhalle weiter ohne Pächter

Die Gemeinde Westerheim ist weiterhin auf der Suche nach einem Pächter oder eine Pächterin für die Gaststätte in der Albhalle. Dies war in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend zu erfahren. Der Grund: Der Interessent, mit dem ein Vorstellungsgespräch vereinbart war, ist kurzfristig abgesprungen. Dieser habe anderswo eine zu verpachtende Gaststätte gefunden und dort mit dem Besitzer einen Vertrag unterschrieben, so Bürgermeister Hartmut Walz.

Zum 1. April sucht die Gemeinde Westerheim einen Pächter für den langjährigen Wirt der Gaststätte in der Albhalle, da dieser in den Ruhestand geht. Damit geht in Westerheim auch eine lange Wirtschaftsgeschichte zu Ende. Die Gaststätte bietet rund 80 Personen Platz, hinzukommt die von der Gemeinde neu renovierte Kegelstube für 30 Personen mit zwei Kegelbahnen. In den Sommermonaten steht den zudem ein Außenbereich zur Verfügung. „Wir sind zuversichtlich, dass wir einen geeigneten und erfahren Nachpächter für unsere Albhalle finden“, erklärte Bürgermeister Walz. Gespräche hinsichtlich der Vermietung seien auch mit der Brauerei gelaufen. Bis zum 15. Februar läuft nun die zweite Ausschreibung.

Desweiteren kam die Albhalle in der Sitzung nochmals zur Sprache: Das Dach muss näher untersucht werden, da auf das gläserne Vereinszimmer zwischen Gaststätte und Albhalle immer wieder Wassertropfen gelangen, sei es Schwitzwasser oder Regenwasser von außen. „Die Ursache konnte noch nicht ausfindig gemacht werden. Wir sind dem Wasser auf der Spur“, erklärte Walz.