Westerheimer A-Junioren Fußballer noch erfolglos

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Landesstaffel-Süd haben die Nachwuchskicker des SV Westerheim einen schweren Stand. Zum Auftakt schied die Elf des Trainergespanns Jens Füller, Niklas Füller und Felix Hummel im Verbandspokal beim VfB Friedrichshafen nach Elfmeterschießen aus. Im ersten Kräftemessen zuhause gegen den SV Oberzell fielen bereits zur Halbzeit sieben Tore. Den Westerheimern gelang noch der 4:5 Anschlusstreffer nach Seitenwechsel. Letztlich ging das Spiel mit 7:4 verloren. Das folgende Spiel beim SV Zimmern entschied sich erst kurz vor Schluss. Die Gastgeber lagen zur Pause 2:0 vorne, mussten dann aber den Anschlusstreffer durch Jonas Leyhr hinnehmen. Die Bemühungen des SVW, zum Ausgleich zu kommen, wurden wenige Minuten vor Schluss durch das 3:1 gestoppt. Am Samstag, den 8. Oktober war die TSG Balingen zu Gast in Westerheim. Die Hausherren führten bereits nach wenigen Minuten durch den Kopfballtreffer von Robin Rehm. In der Folge hätte der SVW das 2:0 oder sogar das 3:0 erzielen müssen. So aber gelang den Balingern mit dem ersten ernsthaften Angriff, mit einem mächtigen Schuss unter die Latte das 1:1. Auch zu diesem Zeitpunkt hätte der Sportverein erneut in Führung gehen können. Doch mit zwei Aktionen gelang den robusten Gästen der 3:1 Halbzeitstand. Nach der Pause waren die Westerheimer bemüht, doch durch die zwei weiteren Tore gelang der TSG zu einem zu deutlichen 5:1. Der SV Westerheim wird am kommenden Samstag beim Tabellenführer TSG Ehingen seine Visitenkarte abgeben. Kein leichter Gang für die Älb'ler.