Westerheimer üben sich im Lach-Yoga

„Ha, ha, ha“ tönt es aus dem Westerheimer Sängerheim. Die katholische Kirchengemeinde Christkönig hatte zum zweiten Teil der Reihe „Luft, alles was atmet“ eingeladen. Das Besondere: Es gilt nicht nur, zuzuhören, sondern mitzumachen – beim Lach-Yoga. Referentin Claudia Lippkau hat schon ein Lächeln auf dem Gesicht, als sie die Räumlichkeiten betritt. Sie schaut in gut 30 neugierige Augenpaare. Mit dabei auch Juliane von Nathusius vom Pastoralausschuss, die die Gruppe begrüßt und zugleich fragt, ob Jesus wohl gelacht habe. Sie kam zu dem Schluss: Jesus war Mensch durch und durch, da habe er wohl auch gelacht.

Einfach nachmachen und Spaß haben

Dann ist es an den Teilnehmern im Westerheimer Sängerheim, kräftig zu lachen - nach Herzenslust aber auch kontrolliert. Die einst gelernte Bankkauffrau Claudia Lippkau gibt Anleitungen. Bis Ende der 90er Jahre arbeitete sie in ihrem Beruf, dann gab sie Kommunikationstrainings. „Wenn etwas mit Spaß und Freude verbunden ist, dann geht es viel leichter“, sagt sie. Lachen sei etwas ganz Wichtiges. Das habe sie 2007 erkannt. Damals machte sie ihre ersten Erfahrungen mit Lach-Yoga. Ein Jahr später folgte die Ausbildung zur Trainerin.

„Jeder von uns hat das Lachen in die Wiege gelegt bekommen“, sagt Lippkau. Lachen sei ihr Lebenselixier. Ein reger Austausch in der Gruppe beginnt. Lachen, so sind sich alle einig, wirkt auf andere einladend, schafft Vertrauen und verhilft zum Glücklichsein.

Kinder lachen viel häufiger als Erwachsene

Kinder lachen 350 bis 400 Mal am Tag. Bei Erwachsenen sind es laut der Referentin im Durchschnitt 15 bis 18 Lacher täglich. Doch mit dem Lachen komme auch die positive Einstellung. Problem Vieler: Lachen ist laut und unkontrolliert. Doch Lachen könne eben auch verbinden und Stress abbauen. „Es ist das Schmiermittel des zwischenmenschlichen Miteinanders“, meint Lippkau. Außerdem ist Lachen die Sprache, die überall verstanden wird.

Entspannen und locker werden: Die Teilnehmer probieren verschiedene Formen des Lachens aus. „Ha“, „Hi“, „Ho“, „He“ oder „Hu“: „Die Bauchatmung geht ganz automatisch“, stellt eine Westerheimerin erstaunt fest. Das „Ha“ sei mit der Herzregion und dem Zwerchfell verbunden. Letzteres bewege sich beim Lachen fünf Zentimeter hoch und runter. „Es ist wie eine Massage“, erklärt Lippkau.

Wie ein Virus: Lachen steckt an

Die Gruppe merkt außerdem schnell: Lachen steckt an. „Diesem Virus kann man sich nicht entziehen“, meint die Referentin und soll Recht behalten. Die 30 Zuhörer halten sich den Bauch. Dann nehmen sie die Hände vor das Gesicht und lachen dahinter ihr Gegenüber an. „Ganz schön anstrengend“, merkt ein weiterer Teilnehmer an. Durchaus, weiß die Trainerin zu berichten. 100 Muskeln seien beim Lachen aktiv. Noch eine Erkenntnis nehmen die Teilnehmer mit: „Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind. Wir sind glücklich, weil wir lachen.“