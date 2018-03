Westerheim wird wohl Luftkurort bleiben

„Die Gemeinde Westerheim ist auf bestem Weg ihren Status als Luftkurort zu behalten.“ Dies verriet Bürgermeister Hartmut Walz, als er unlängst bei der katholischen Kirchengemeinde Westerheim zum Thema „Luft und Luftkurort“ referieren durfte. Walz sprach zum Start der Vortragsreihe „Alles was atmet“ vor rund 60 interessierten Zuhörern. Der Pastoralausschuss der Kirchengemeinde widmet das diesjähriges Jahresthema der Luft – ein aktuelles Thema mit Blick auf den Feinstaub und die Verkehrsbelastungen in den vielen Großstädten.

Pfarrer Karl Enderle begrüßte die beiden Referenten des Abends und verwies darauf, wie wichtig saubere Luft für die Gesundheit ist. Er sprach von einem lebensnotwendigen Element und so wie sauberer Wasser sei auch saubere Luft infolge der allgemeinen Umweltverschmutzung und eines nie da gewesenen Eingriffs in die Natur nicht mehr selbstverständlich. Die Redner des Abends waren Bürgermeister Hartmut Walz, der zum Luftkurort Westerheim referierte, und Martin Sunnus vom Regierungspräsidium Tübingen, der die aktuelle Situation zu Feinstaub und Feinstaubmessungen in Großstädten beleuchtete. Auch das politische Problem mit den Diesel-Fahrzeugen griff er auf.

Vielversprechende Messungen

Zwischenzeitliche Ergebnisse von den Luftmessungen in Westerheim ließ sich Walz vom Wetteramt zukommen, die nun vielversprechend seien, wie er meinte. Zum Hintergrund: An zwei Stellen werden seit dem 27. April 2017 Messungen vorgenommen, die bis zum 22. Juni abgeschlossen sein sollen. Dann erfolgt die Auswertung und ein Gutachten wird erstellt, das dann aussagen wird, ob die Gemeinde das Prädikat „Luftkurort“ weitertragen darf. Eine Messstelle ist mitten im Ort vor dem Rathaus an der Straße, die zweite beim Albbad.

„Es sieht ganz gut aus“, sagte Walz und präsentierte auch anhand von Grafiken einen aktuellen Zwischenstand der Messungen: So ist Stickstoffdioxid an beiden Messstellen unauffällig, er liegt beim Albbad bei 30 Prozent und am Rathaus bei 50 Prozent unter dem zulässigen Grenzwert. Was den Feinstaub betrifft, so sei dieser in Westerheim unauffällig. Die Messwerte liegen am Rathaus bei 40 Prozent unter dem Grenzwert. Auch der Ruß im Feinstaub stellt bislang kein Problem dar.

Zudem passen die Zahlen beim Grobstaub. Da liegen die Messwerte bislang am Albbad bei 60 Prozent des zulässigen Grenzwerts und am Rathaus bei 50 Prozent. Unauffällig ist der Grobstaub schwarz am Albbad, am Rathaus jedoch leicht erhöht, informierte Walz: Am Albbad liegt dieser bei 60 Prozent des zulässigen Grenzwerts, am Rathaus bei 70 Prozent. Der leicht erhöhte Grobstaub schwarz sei möglicherweise auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zurückzuführen. „Trotz der hier leicht erhöhten Werte liegen bislang alle vorliegenden Werte im Bereich der für Luftkurorte nach den Begriffsbestimmungen vorgegebenen Richtwerte“, betonte er.

Referent Walz ging auf die Geschichte des Luftkurorts Westerheim ein, die bis Herbst 1979 zurückreicht: In einem Antragsschreiben des damaligen Bürgermeisters Johann Georg Walter vom 30. Oktober 1979 an das Wetteramt Stuttgart beziehungsweise an das Regierungspräsidium Tübingen ist zu lesen: „In jahrelanger Aufbauleistung hat die Gemeinde Westerheim neben der Vervollständigung der Infrastruktureinrichtungen zahlreiche Fremdenverkehrseinrichtungen geschaffen. Durch unsere Höhenlage, den hohen Reinheitsgrad der Luft und dem angenehmen Reizklima erfüllen wir die klimatischen Voraussetzungen für das Prädikat Luftkurort.“

Kritische Meinungen im Rat

Von August 1982 bis September 1983 standen dann die Messungen an, und zwar an drei Messstellen: im Ortszentrum, im Wohngebiet und im „Kurgebiet Albbad“, wie es damals hieß. Verwaltung und Gemeinderat haben sich seinerzeit gefragt, ob sich dieser Aufwand bei Kosten von rund 35 000 Mark lohne. Die damaligen Fremdenverkehrsträger von Westerheim übernahmen die Hälfte der Kosten. „Die Anerkennung als Luftkurort ist eine konsequente Weiterentwicklung des Fremdenverkehrsorts und erhöht die Anziehungskraft“, war die Ansicht des früheren Bürgermeisters Walter.

Am 14. Juni 1985 war es dann soweit: Die Gemeinde Westerheim erhielt ein Schreiben von der leitenden Regierungsdirektorin Kühnel und Oberregierungsrat Bläsing, dass die Luftreinheit gut sei, lediglich im Ortszentrum sei sie teilweise als überlastet zu sehen. „Hier sollte stärker darauf geachtet werden, dass der Wochenendausflugsverkehr nicht zu einer Einschränkung der an sich günstigen Luftreinheitsverhältnisse in Westerheim führt“, stand in dem Schreiben des Regierungspräsidiums. Unter der Maßgabe, dass in fünf Jahre eine Wiederholungsmessung der Luftreinheit erfolgt, könne die Anerkennung Westerheims als „Luftkurort“ aus bioklimatische Sicht befürwortet werden. Die erste Urkunde überreichte dann Regierungspräsident Glögler am 5. Juli 1986 bei einer festlichen Veranstaltung in der Albhalle.