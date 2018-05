Westerheim wird an Fronleichnam zum Besuchermagnet

Die katholische Kirche feiert am Donnerstag einen großen Feiertag: Fronleichnam. Auch die katholischen Kirchengemeinden Westerheim, Ennabeuren und Hohenstadt feiern am Donnerstag das Fronleichnamsfest mit einer Eucharistiefeier und feierlichen Prozessionen. Bei der katholischen Kirchengemeinde Laichingen wird es am Sonntag begangen. Schon seit vielen Tagen sind viele fleißige Hände im Einsatz, um die Vorbereitungen für das besondere Fest zu treffen: Insbesondere müssen die Altäre für die Prozession aufgebaut und die Blumenteppiche entlang des Prozessionszugs gelegt werden. Auch an diesem Mittwoch und am Donnerstag in aller Frühe werden noch viele Helfer im Einsatz sein.

Warum Fronleichnam einen so hohen Stellenwert in der katholischen Kirche einnimmt, das weiß Pfarrer Karl Enderle von der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb zu begründen: „Fronleichnam ist ein wichtiges Hochfest des Erlösungswerks Jesu Christi. Weil die Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl am Gründonnerstag wegen des bevorstehenden Leidens und Sterbens Jesu nicht festlich begangen werden kann, wird dieses Geheimnis des Glaubens an Fronleichnam festlich nachgefeiert.“

Die katholischen Christen feiern Fronleichnam mit einem Prozessionszug, bei dem der Leib Christi in einer Monstranz durch die Straßen der Gemeinden getragen wird. Das begründet Pfarrer Enderle wie folgt: „Die Freude über die bleibende Gegenwart des Gottessohnes in diesem Sakrament bleibt nicht innerhalb der Kirchenmauern, sondern führt die Gläubigen zur Kundgebung auf die Straßen und Wege ihrer Stadt. Es ist ihnen ein Bedürfnis, diese Freude mitzuteilen und Christus in der Eucharistie allen zu zeigen. Deshalb wird der Leib Christi in der Monstranz, dem goldenen Zeigegefäß, mitgetragen.“ Die ersten Prozessionen fanden übrigens schon 1273 in Benediktbeuern und 1279 in Köln statt. Je nach örtlichem Brauchtum werden die Häuser am Prozessionsweg festlich geschmückt – mit Blumen, Kränzen und Kirchenfahnen.

Fahnenabordnungen sind dabei

Einen besonderen Stellenwert nimmt das Fronleichnamsfest in Westerheim ein: Dort feiert die Gemeinde seit vielen Jahrzehnten das Kirchenfest im großen Rahmen mit Eucharistiefeier und anschließender Prozession zu vier Altären entlang der herrlich ausgelegten Blumenteppiche. Fahnenabordnungen der Vereine und Feuerwehr begleiten den Prozessionszug, ferner die Kommunionkinder und eine große Zahl von Ministranten. Musikalisch setzt die Musikkapelle Westerheim den Akzent und auch die Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim singt einige Lieder. Viele Gläubige begleiten Pfarrer Enderle, der die Monstranz unter einem Baldachin, dem sogenannten Himmel, trägt.

Die Gemeinde Westerheim ist gerade an Fronleichnam ein Magnet für Besucher von der näheren und weiteren Umgebung: Hunderte, vielleicht sogar tausende Menschen bestaunen die Blumenteppiche und halten inne. Fördernd bei der Meditation ist das Faltblatt zu den Bildern, das die katholische Kirchengemeinde seit einigen Jahren herausbringt. So können die Betrachter sehen und auch nachlesen, was die Blumenteppiche darstellen und was sie aussagen wollen. Ihnen wird erläutert, was die kirchlichen Symbole darstellen und auf welche Schriften sie in der Bibel verweisen.

Wie Fronleichnam entstanden ist

Wie das Fronleichnamsfest entstanden ist, das erklärt Pfarrer Karl Enderle wie folgt: „Erstmals wurde das Fest 1246 im Bistum Lüttich gefeiert, weil die Mystikerin Juliane von Lüttich 1209 eine Vision hatte, in der sie den Mond mit einem dunklen Fleck gesehen hat. Christus habe ihr dann erklärt, dass der dunkle Fleck das Fehlen eines Festes zu Ehren der Eucharistie bedeute. Papst Urban IV. führte das Fest 1264 für die ganze Kirche ein.“

Fronleichnam ist nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag. In Thüringen und in Sachsen haben die Menschen nur in überwiegend katholischen Regionen frei. In den anderen Bundesländern wird ganz regulär gearbeitet.