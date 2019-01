Westerheim will die Gelbe Tonne

Das Meinungsbild im Westerheimer Gemeinderat fiel eindeutig aus: Die Räte favorisierten die Gelbe Tonne gegenüber dem Gelben Sack. Elf der 13 Mitglieder am Ratstisch votierten für die Gelbe Tonne, lediglich Bürgermeister Hartmut Walz und Gemeinderat Hans Siegler wollten den Gelben Sack beibehalten. Ob nun die Tonne tatsächlich in Westerheim eingeführt wird, das entscheidet letztendlich der Alb-Donau-Kreis. Dieser verlangt derzeit ein Stimmungsbild in den Kreisgemeinden.

Die Kommunen im Alb-Donau-Kreis dürfen sich derzeit entscheiden, ob sie am Gelben Sack festhalten oder eine Gelbe Tonne einführen wollen. Grund sind die Verhandlungen des Kreises mit einem gemeinsamen Vertreter der Dualen Systeme wegen des neuen Verpackungsgesetzes. Die Wünsche der Gemeinderäte sollen in die Verhandlungen mit einfließen. Ab 2023 wird die Müllentsorgung vom Alb-Donau-Kreis organisiert, aber bereits heute kümmert sich das Landratsamt im Auftrag der Gemeinden um die „Verhandlungen mit den Betreibern des dualen Systems im Sinne des Verpackungsgesetzes“. Weil die entsprechenden Verträge neu verhandelt und abgeschlossen werden müssen, sind die Gemeinden aufgerufen, das Landratsamt dafür zu bevollmächtigen. Das haben die Westerheimer Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstag auch getan.

Plädoyer für Gelbe Tonne

In diesem Zusammenhang diskutierte die Räte über die Vor- und Nachteile bei der Entsorgung von Plastikmaterial. Mehrheitlich plädierten sie dafür, „den Gelben Sack zugunsten der Gelben Tonne aufzugeben“. „Hygienisch sauberer und besser ist die Tonne“ und angesichts des weniger werdenden Verpackungsmülls auch ausreichend, meinte Hermann W. Tappe. Zudem sei die Gelbe Tonne stabiler und trage zu einem saubereren Stadtbild bei. Der Plastikmüll sei in der Tonne besser verstaut und das Erscheinungsbild im Ort besser, erklärte Hubert Rauschmaier. Immer mehr Stürme und mehr kräftige Winde würden die Säcke bisweilen umher wehen lassen.

Für das Ortsbild sei die Gelbe Tonne die „bessere Sache“, betonte Thomas Meffle. Da auch Dosen in den Gelben Säcken landeten, würden diese schneller reißen und Plastik und Styropor bei Wind umherwirbeln, meinte Pius Kneer. So sah es auch Robert Baumeister, der auf ein aktuelles Beispiel vor Weihnachten verwies, als ein Wintersturm für Plastikabfall sorgte. In der Tonne sei alles gut aufgeräumt und verstaut, ergänzte Wilma Rauschmaier.

Bürgermeister Hartmut Walz wollte am Gelben Sack festhalten, da dieser einen Produktionsprozess von Tonnen erspare. Für machen Bürger könnte es mit der Gelben Tonne räumlich zuhause eng werden, da die Biotonne ja auch noch komme. „Ich halte den Gelben Sack für praktikabler. Den kann man im Haus hinlegen wo man will“, sagte Walz, musste sich am Ende bei der Abstimmung aber klar der anderen Meinung im Gremium beugen. Jetzt komme es darauf an, was die anderen Gemeinden so wollen und wie der Landkreis letztendlich entscheidet, legte der Bürgermeister dar.