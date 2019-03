Westerheim tritt Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule bei

Die Gemeinde Westerheim tritt dem Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule (ZVS) bei. Dies entschied der Gemeinderat bei der Enthaltung von Thomas Meffle. Bislang lag seitens der Gemeinde nur eine Absichtserklärung vor, die der Gemeinderat im September 2019 ausgesprochen hatte. Bürgermeister Hartmut Walz sah in dem Beitritt die beste Lösung für die Gemeinde, da damit die Abnahme und Entsorgung des Klärschlamms langfristig gesichert sei. Bislang bestehe keinerlei Verpflichtung zur Abnahme.

Der Bürgermeister nannte Gründe, die dafür sprechen, sich dem Zweckverband anzuschließen: die Sicherstellung der Verwertung und Entsorgung des Klärschlamms, die geringen Transportkosten dank der räumlichen Nähe zur Kläranlage Steinhäule bei Neu-Ulm, eine Mitsprache in dem zu gründenden Zweckverband und der dauerhafte Wegfall der Umsatzsteuer durch eine Mitgliedschaft im Zweckverband. Hinzu komme die gesetzliche Verpflichtung zur Wiederverwertung von Phosphor, was teilweise schon erfolge. Ferner sei auch die Stadt Laichingen dem Zweckverband beigetreten, und „die werde angesichts ihrer großen Kläranlage mit 35 000 Einwohnergleichwerten wissen, was sie will, so Walz. Er sprach von einer Chance und guten Organisation.

Grundsätzlich sei das Ausbringen von Klärschlamm auf Wiesen und Feldern verboten, der bei der Kläranlage mehrmals im Jahr gepresst und dann verbrannt werde. Insgesamt 2300 Kubikmeter Klärschlamm im Jahr würden anfallen, informierte der der Sitzung beiwohnende Klärwärter Dietmar Hofele. Getrocknet und gepresst würden vier Mal im Jahr etwa vier Mal 60 Tonnen, also insgesamt so um die 240 Tonnen Klärschlamm anfallen. Rund 42 000 Euro seien im Jahr für das Pressen und Entsorgen des Klärschlamms eingesetzt, teilte Walz mit. Ingo Hiller verwies darauf, dass die Phosphor-Rückgewinnung aus dem Klärschlamm angesichts der Knappheit an Phosphor immer mehr Bedeutung erlange. Thomas Meffle wollte noch Vergleiche bei den Kosten und eventuell Angebote für weitere mögliche Entsorgungsmöglichkeiten.

Beim Thema Kläranlage verwies Bürgermeister Walz noch – wie berichtet – auf den Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel, der sich ein Bild von der Funktionsweise und den Messergebnissen der vierten Reinigungsstufe in der Westerheimer Kläranlage machen wollte. Ingenieur Lukas Oswald vom Ingenieurbüro Wassermüller aus Ulm und Klärwärter Dietmar Hofele begleiteten den Gast und präsentierten dem Landtagsabgeordneten die gerade eingegangenen Kontroll- und Untersuchungsergebnisse des Kompetenzzentrums für Spurenstoffe Baden-Württemberg.

Die Ergebnisse seien „super“, so gut wie vollständig werde das Abwasser gereinigt, die Spurenstoffe würden zu 99 Prozent abgebaut, sagte Oswald und zu den Messungen bildlich: „Grundsätzlich ist die Analyse gelöster Spurenstoffe in einem so feinen Bereich als würde man einen Würfel Zucker im Bodensee suchen.“

