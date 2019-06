Westerheim im Tal der Tränen: SVW bleibt ein Kreisligist

Es hatte wieder einmal nicht sein sollen: Der SV Westerheim ist am Samstag in der Relegation zur Fußball-Bezirksliga gescheitert. Im entscheidenden Spiel unterlag er vor mehr als 1500 Zuschauern dem FC Srbija Ulm, Zweiter in der Kreisliga A Donau geworden, mit 1:2. Die Enttäuschung dürfte nun einige Zeit andauern, ehe im Juli, also mit nur wenigen Wochen Pause, bereits die Vorbereitung zur neuen Fußballrunde startet.

Eines vorneweg: Das große Endspiel des Fußballbezirks hatte die Resonanz, die Veranstalter und die beiden teilnehmenden Teams sich erwartet hatten. Weit über 1500 Zuschauer besuchten am Samstag die „Endschlacht“ um den letzten freien Platz in der Bezirksliga zwischen dem SV Westerheim und dem Team vom FC Srbija Ulm. Auch gerade deshalb begann die Partie mit einiger Verzögerung, bis es sich nahezu alle Fußballbegeisterte auf dem Sportplatz in Bermaringen gemütlich gemacht hatten. Da störte auch der ein oder andere Bengalo nicht, der vor Spielbeginn gezündet wurde.

Unbeeindruckt davon startete der SVW, der ohne Lukas Fähndrich (Bänderriss), dafür mit Ejub Klincevic im Sturmzentrum startete. Und dies gleich wie. Stephan Sonnentag traf nach 18 Minuten zum 1:0. Zudem war Ulms Spielmacher Denis Divkovic von Westerheims Joshua Maahs aus dem Spiel genommen worden. „Da ist unsere Taktik aufgegangen. Aber Ulm hat uns überrascht, es waren wirklich fünf bis sechs sehr gute Spieler dabei, die einen guten Tag erwischt hatten. Srbija war immer gefährlich“, sagt Westerheims Abteilungsleiter Jochen Doll.

Auch wenn Srbija nun besser war, fiel der Ausgleich zum vielleicht ungünstigsten Zeitpunkt. In der 45. Minute traf der überragende Emir Kasapovic per direkten Freistoß – und dies durch die Mauer – zum 1:1. „Das war wie ein Weckruf für Ulm. Sie sind sehr stark aus der Pause gekommen“, sagt Doll.

Ulmern geht die Puste aus

Und dann dauerte es auch nur drei Minuten. ehe erneut Kasapovic das 2:1 erzielte. Bis zur 75. Minute tat sich der SVW schwer, das Ergebnis zu halten, ehe den Ulmern in den letzten 20 Minuten so langsam die Puste ausging. Und dies führte zu Chancen für den SVW. Tobias Bohnacker und Thomas Schulz hätten mit ihren Kopfbällen den SVW fast in die Verlängerung gebracht. „Da hätten wir die besseren Chancen gehabt. Aber dieses wenn, wenn, wenn bringt uns auch nicht weiter. Das Glück war diesmal wieder nicht auf unserer Seite“, ergänzt Doll.

Während der FC am Wochenende und darüber hinaus nun seinen Auftsieg in die Bezirksliga feiern kann, starten beim SVW die Planungen für ein weiteres Jahr Kreisliga A. „Es werden alle bleiben, was anderes haben wir nicht gehört“, sagt Doll.

Schon in 14 Tagen geht es beim Kaiserpokal für den SVW weiter, wo er aber nur mit der U21 antreten will. „Die Jungs brauchen erstmal eine Pause. Nach dem Pokalturnier ist noch eine Woche frei. Dann starten wir in die Vorbereitung“, fügt Doll hinzu. Und damit gleichzeitig in ein weiteres Jahr, in dem es wieder nur ein Ziel geben kann: den Aufstieg in die Bezirksliga.