Westerheim feiert den heiligen Josef mit Liedern

Die katholische Kirche feiert am 19. März den heiligen Josef. In der katholischen Kirche wird der Heilige besonders verehrt. Josef von Nazareth ist im Neuen Testament der Bräutigam Marias und Pflegevater von Jesus Christus. In Westerheim wird der Josefstag seit vielen Jahren mit einem Festgottesdienst begangen. Bei dieser Feier singt alljährlich ein Männerchor und bereichert die Messfeier mit festlichen Liedern. Auch in diesem Jahr fanden sich wieder einige Männer aus Westerheim zusammen, um unter der Leitung von Fritz Kneer einiger Lieder zum Lobe Gottes erklingen zu lassen. Pfarrer Karl Enderle stellte seine Predigt unter das Thema „Josef, der Schweiger“.

Mit dem Lied „Feierliche Stille“ eröffnete der etwa 20-köpfige Männerchor die Messfeier am Montagabend in der Christkönigskirche von Westerheim, in der sich zahlreiche Gläubige zum Gedenken an den Pflegevater des Gottessohnes eingefunden hatten. Das Lied „Heiliger Josef, heiliger Zimmermann“ durfte nicht fehlen, das auf den Beruf des Ehemanns der heiligen Maria verwies, war doch dieser dem Neuen Testament zufolge als Zimmermann tätig. Ferner setzte der Chor unter dem sicheren Dirigat von Fritz Kneer einen festlichen musikalischen Akzent mit den Liedern „Gebet“ von Gotthilf Fischer, ferner mit dem „Sanctus“ von Friedrich Silcher, dem „Donna nobis pacem“ von Manfred Bühler sowie dem Psalm „Herr, deine Güte“ von Eduard August Grell und „Sei Leib des Heilands mir gegrüßet“.

Schweigend habe der heilige Josef den Auftrag des Engels und den Willen Gottes erfüllt und durch Gehorsam und Demut die Menschwerdung des Gottessohnes unterstützt, erklärte Pfarrer Karl Enderle in seiner Predigt zum Thema „Josef, der Schweiger“. Er sei der stille, weniger gesprächige und gehorchende Pflegevater von Jesu Christi gewesen, zu dem Gott im Traum gesprochen habe. Er habe gehorsam und willig die Botschaft und seinen Auftrag erfüllt. Der Heilige habe im Hintergrund gewirkt und so seine Mission voll erfüllt. Er habe Gott reden lassen. Als schweigender Zuhörer habe er aus dem Herzen heraus gehandelt. „Josef wurde durch sein Schweigen groß“, betonte Pfarrer Enderle

Den Gottesdienst hatten einige Männer um Hans Kneer zudem mitgestaltet: Sie trugen die Lesung und Fürbitten vor, ferner Gebete und einen geistlichen Impuls. In diesem zeigten sie auf, wie sich Menschen Gott nähern können.