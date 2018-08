Westerheim für vollwertigen neuen A8-Anschluss

Was die Autobahn-Anschlussstelle bei Hohenstadt angeht, so sind Westerheims Gemeinderäte für einen vollwertigen Anschluss in beide Fahrtrichtungen nach München und Stuttgart. „Auch ein Anschluss nach Stuttgart macht Sinn“, lautete der Appell von Bürgermeister Hartmut Walz in der jüngsten Sitzung des Westerheimer Gemeinderats. Diese Ansicht fand die volle Unterstützung im Gremium. Der zweite Anschluss führe zu einer Verbesserung der bereits heute zum Teil stark überlasteten Anschlussstelle bei Merklingen, so der einhellige Tenor im Rat.

Räte sind für einen Radweg

Und noch ein zweites Anliegen brachte der Westerheimer Gemeinderat vor, als er sich mit dem Planfeststellungsverfahren Albaufstieg im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A8 befasste. Die Ratsmitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus, den Rückbau des Albabstiegs in einem geringeren Umfang vorzunehmen, so dass ein durchgängiger Radweg erhalten bleibt. Dadurch könne die Lücke des Radwegenetzes durch einen autofreien und mit moderater Steigung befahrbaren Albaufstieg geschlossen werden.

Hintergrund dieses einstimmigen Beschlusses bilden die aktuellen Planungen zur Albabstiegstrasse in Fahrtrichtung Stuttgart: Diese soll aufgrund des benötigtes Flächenausgleichs vollständig rekultiviert werden. Im Interesse eines ökologischen Tourismus sowie einer radfahrenden regionalen Bürgerschaft sollte der Rückbau nur teilweise erfolgen, so dass diese Trasse künftig vom Radverkehr genutzt werden könne.

Albaufstieg wird zur Landesstraße

Begrüßt haben Westerheims Räte die Beibehaltung der bestehenden Aufstiegstrasse der A8 in Richtung München als Umleitungsstrecke und als regionale Straße in zwei Fahrtrichtungen mit einer Anbindung an die Autobahn bei Mühlhausen. Dieser alte Albaufstieg wird dann zu einer Landesstraße zurückgestuft. Fahrer aus dem Raum Westerheim und Laichingen könnten sich für diese Strecke entscheiden, anstelle auf die Autobahn zu fahren.

Knapp 70-tausend Fahrzeuge nutzen die A8 auf der Schwäbischen Alb täglich. Tendenz steigend. Deswegen wird die Autobahn jetzt 6-streifig ausgebaut.

Die Westerheimer Ratsmitglieder zeigten sich mit den Plänen grundsätzlich einverstanden, die Bürgermeister Hartmut Walz in groben Zügen nochmals erläuterte: Das Planfeststellungsverfahren, das bereits im September 2005 eingeleitet worden war, beinhaltet den Aus- und Neubau der Bundesautobahn A8 zwischen dem Filstal mit der Anschlussstelle Mühlhausen und der Albhochfläche mit der Anschlussstelle Hohenstadt, dem sogenannten Albaufstieg. Wie bereits mehrfach berichtet, ist geplant, die Autobahn von vier auf sechs Fahrstreifen und einem beidseitigen Standstreifen zu verbreitern.

Die 7,6 Kilometer lange Trasse wird komplett neu gebaut. 800 Meter lang wird die Filstalbrücke, 1200 Meter misst der neue Tunnel „Himmelsschleife“, die Gosbachtalbrücke wird 470 Meter lang, der Tunnel „Drackenstein“ 1700 Meter lang. 380 Höhenmeter sind zu überwinden. Die Kosten sind aktuell mit 603 Millionen Euro angesetzt, bei den Planungen im Jahr 2005 lagen sie noch bei 394 Millionen Euro. Neu gegenüber den ersten Planungen ist der Wegfall einer Mautstation bei Hohenstadt. Der Baubeginn ist 2021 vorgesehen, es wird mit einer Bauzeit von fünf Jahren gerechnet, so dass der neue Autobahnabschnitt zwischen Hohenstadt und Mühlhausen frühestens im Jahr 2026 freigegeben werden kann. Für Ende 2019 soll der Planfeststellungsbeschluss stehen und gefasst sein.

Unterstützung aus Westerheim

Volle Solidaritätsbekundung aus Westerheim – also was die gewünschten Änderungen des Zweckverbands „Region Schwäbische Alb - Bahnhof“ und der Stadt Laichingen zum Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der A8 zwischen Hohenstadt und Mühlhausen angeht. „Bei so viel Geld, das bei dem Projekt in die Hand genommen wird, müsste ein vollwertiger Anschluss bei Hohenstadt drin sein“, meinte Bürgermeister Hartmut Walz.

Ein vollwertiger Anschluss könnte vor allem im Winter vonnöten sein, wenn Laster auf der neuen Landesstraße am Albaufstieg hängen bleiben, erklärte Gemeinderat Pius Kneer. Bei Baukosten von 600 Millionen Euro dürfte die zweite Autobahnzufahrt bei Hohenstadt nicht so ins Gewicht fallen, ergänzte Kneer und unterstützte die Argumentation von Bürgermeister Walz.