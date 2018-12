Westerheim erwartet viele Ehrengäste: Bürgermeister leistet Amtseid

Bei einer Feierstunde am Mittwoch, 5. Dezember, um 19 Uhr in der Albhalle wird Westerheims wiedergewählter Bürgermeister Hartmut Walz seinen Diensteid ablegen. Die Verpflichtung von Hartmut Walz als Bürgermeister der Gemeinde Westerheim wird die stellvertretende Bürgermeisterin Wilma Rauschmaier vornehmen. Die gesamte Bevölkerung ist zu dem Festakt eingeladen.

Westerheimer Vereine und Gruppen sorgen für ein nettes und feierliches Rahmenprogramm, so die Musikkapelle, die Schalmeien der IGF und der Spielmannszug der Feuerwehr. Zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik haben ihr Kommen zu gesagt, so auch Landrat Heiner Scheffold. Er und weitere Gäste sprechen Grußworte. Glückwünsche zur Wiederwahl entbieten auch die Vereine sowie Pfarrerin Annedore Hohensteiner für die beiden Kirchengemeinden.

Im Anschluss an die Amtseinsetzung wird zu einem Stehempfang eingeladen, bei dem die Gäste ins Gespräch kommen können. Für Hartmut Walz beginnt die dritte Amtsperiode in Westerheim. Bei der Bürgermeisterwahl am 23. September war er der einzige Kandidat, mit einem sehr guten Wahlergebnis wurde er in seinem Amt bestätigt.