Westerheim – ein Dorf feiert den Wiederaufbau

Keine drei Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, am 21. April 1945, stellte sich eine Handvoll Wehrmachtssoldaten den anrückenden amerikanischen Truppen in den Weg. Bei den Kämpfen wurden große Teile Westerheims zerstört. 24 Menschen kamen ums Leben. Hartmut Schröder schreibt seit vielen Jahren über geschichtlich relevante Ereignisse im Ort. Er hat die Beschwernisse des Wiederaufbaus bis zum „Dorfrichtfest“ im Jahr 1952 auf zahlreichen Seiten rekonstruiert. Seine Aufzeichnungen erscheinen als kleine Serie. In diesem vierten und letzten Teil können die Westerheimerinnen und Westerheimer endlich ihr Dorfrichtfest feiern.

Westerheim hatte das Glück, beim Wiederaufbau ein wenig mehr zu bekommen, als andere Gemeinden. Die Währungsreform 1948 mit der Einführung der D-Mark brachte, vor allem was die Materialbeschaffung betrifft, einen weiteren Schub beim Aufbau. Außerdem konnten ab 1949 Kriegsgeschädigte sofort Darlehen von jeweils insgesamt 230.000 D-Mark abrufen. Zudem kehrte der letzte Westerheimer Kriegsgefangene in seine Heimat zurück und wurde hier vom Musikverein mit einem Ständchen begrüßt. Die trotzdem traurige Bilanz: 105 Westerheimer blieben im Krieg, 79 waren gefallen, 26 galten seither als vermisst.

Der Chronist Karl Foldenhauer schreibt: „Am 29 .April 1950 weilte der französische Landeskommissar von Südwürttemberg, General Widmer, Tübingen, hier in Westerheim. In seiner Begleitung waren der Kreisdelegierte Oberst Langlade und Landrat Dr. Ritter aus Münsingen. General Widmer wünschte, sich persönlich ein Bild zu machen von der Katastrophe im April 1945 und vom Stand des Wiederaufbaus. Auf dem Rathaus ließ sich der Landeskommissar, wo auch der Gemeinderat versammelt war, einen genauen Bericht erstatten über die Zerstörungen, über die drei Pläne, die zum Wiederaufbau Westerheims angefertigt wurden und über den tatsächlichen Aufbau, der bis auf wenige Wohnhäuser heute abgeschlossen ist.“

„Es fehlt an den allernotwendigsten Einrichtungsgegenständen“

Weiter hält Foldenhauer fest: „Der hohe Gast spendete den Westerheimer Bürgern ein besonderes Lob für die vielen umfangreichen Arbeiten, die sie in den letzten fünf Jahren leisteten. Insgesamt wurden fast 70 Wohnhäuser und 100 Scheunen neu erstellt, von den Reparaturen sei hier gar nicht die Rede. Er erwähnte dabei besonders auch die hiesigen Handwerker, die fast die gesamten Bauarbeiten selbst ausgeführt haben.“

Laut Chronist sei zu diesem Zeitpunkt der äußere Aufbau der Gemeinde im Großen und Ganzen vollendet. „Die Häuser sind hingestellt. Jedoch zwischen den Wänden haust großenteils bittere Not. Es fehlt an den allernotwendigsten Einrichtungsgegenständen, die unbedingt erforderlich sind, um ein gesundes und erträgliches Leben zu gewährleisten“, ist zu lesen.

Als 1952 „alle Anwesen mit Ausnahme zweier Gastwirtschaften und des alten Schulhauses wieder aufgebaut sind“, so ein Redakteur der Geislinger Zeitung, entschloss sich die Gemeinde zu dem, was sie immer schon konnte und auf das sie der zurückliegenden schweren Zeit verzichten musste: Endlich wieder ein großes Fest feiern. Die Einweihung des Erweiterungsbaus an der Schule wurde zum Anlass genommen, im Sommer das neue Westerheim den Menschen aus den Nachbargemeinden zu zeigen. Und alle kamen. Zusammen mit den gerade mal knapp 1500 Westerheimern säumten geschätzt 5000 Gäste die Straßen, durch die sich ein üppig ausgestatteter Festzug bewegte.

Erinnerung an die Schrecken bleiben lebendig

Drei Tage dauerte das Fest. In der „ Festschrift vom Richtfest Westerheim vom 7.-9. Juni 1952 anlässlich des Wiederaufbaus des durch den Krieg zerstörten Dorfes“ schrieb der Junglehrer Herbert Glöckler: Es war ein „ ...großes Verdienst der hiesigen Handwerker, die in uneigennütziger Weise ihre Arbeitskraft in den Dienst des Wiederaufbaus stellten, wenn sie auch oft Jahre auf eine Entlohnung warten mussten. Dasselbe Lob gebührt dem Schotter- und Steinwerk Sailer, das sich durch das Herstellen von Bausteinen und Dachplatten maßgeblich am Wiederaufbau beteiligte.“

Aber es schlug auch die Stunde der Frauen. Schon während des Krieges, aber mehr noch nach seinem Ende waren es die Frauen, die das Leben im Dorf am Laufen hielten wie Josef Rehm in seinen Erinnerungen schreibt: „Ganz schwer hatten es doch einige Kriegerwitwen, die Haus und Hof und noch den Ehemann verloren hatten. Einige Frauen mussten mit dem Bauen anfangen, obwohl der Ehemann noch in Gefangenschaft war. Im Einzelfall stand das Anwesen sogar bis der Mann heimkam.“

Das Dorf Westerheim hat in diesen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sein Gesicht verändert. Viel Neues ist in den sieben Jahren des Aufbaus entstanden. Materielle Not wurde weitgehend überwunden. Doch all das Persönliche, das viele Einwohner in der Brandnacht unwiederbringlich verloren haben, war bis heute nicht zu ersetzen. Seelischen Wunden blieben. Noch Generationen später sind in vielen Familien die Erinnerungen an die Schrecknisse des 21. April 1945 und die großen Beschwernisse des Wiederaufbaus lebendig geblieben – aber auch die Erinnerungen an das Dorfrichtfest im Jahr 1952.

Heute ist Westerheim auf der Schwäbischen Alb ein aufstrebender Ort im gleichnamigen Biosphärengebiet und Luftkurort mit über 3000 Einwohnern. Nach dem Krieg sind auch etliche Menschen der evangelischen Konfession ins bis dahin katholisch geprägte Dorf zugezogen. Heute gibt es in Westerheim nicht nur fortschrittliche Landwirtschaft und gelebte Ökumene, sondern auch eine starke Wirtschaft, die weit über die Alb hinaus tätig ist. All das fußt auch auf dem Wiederaufbau des Dorfes in den 1940er- und 50er-Jahren.