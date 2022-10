Westerheim – Ein Dorf erfindet sich neu

Nur 17 Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, am 21. April 1945, wurden weite Teile Westerheims zerstört, 24 Menschen kamen ums Leben. Eine Handvoll Wehrmachtssoldaten hatten sinnloserweise versucht, sich den anrückenden amerikanischen Truppen entgegenzustellen. Hartmut Schröder schreibt seit vielen Jahren über geschichtlich relevante Ereignisse in Westerheim. Er hat die Beschwernisse des Wiederaufbaus bis zum „Dorfrichtfest“ im Jahr 1952 auf zahlreichen Seiten rekonstruiert. Seine Aufzeichnungen erscheinen nun als kleine Serie. In diesem ersten Teil geht es um die ersten notdürftigen Reparaturen nach der Katastrophe und die Probleme mit der nahen Zonengrenze.

Durch Beschuss und Brände hatte die Gemeinde die gesamte Ortsmitte verloren, mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Anwesen waren ein Raub der Flammen geworden. Hunderte Menschen sahen sich ohne Obdach, landwirtschaftliche Strukturen, damals Lebensgrundlage fast aller Einwohner, waren zerstört oder schwer beschädigt.

Die dringlichsten Aufräumarbeiten gingen nur schleppend voran. Es galten Ausgangssperren und es fehlte an Personal: Die jüngeren Männer waren im Krieg geblieben oder in Gefangenschaft. So waren es die Frauen, die nicht nur in den ersten Tagen nach der Katastrophe sondern auch noch Jahre später die Hauptlast der Aufräum- und Wiederaufbautätigkeiten zu tragen hatten.

Eine der ersten Maßnahmen war das Abwenden der Seuchengefahr. Das ganze verendete Vieh musste geborgen, abtransportiert und entsorgt werden. Bergungs- und Transportmaschinen gab es nicht. Ausschließlich Muskelkraft von Mensch und der wenigen verbliebenen Tiere stand zur Verfügung, um die Kadaver aus den Ruinen zu bergen und in einer Senke nah der Straße nach Hohenstadt zu entsorgen. Das hatte die unangenehme Folge, dass noch Jahre später bei entsprechendem Wind Verwesungsgestank durchs Dorf zog.

Ohne Ausweis über die Zonengrenze konnte teuer werden – und gefährlich

Menschen, die Hof und Heim verloren hatten, wurden in der Marienburg, dem katholischen Gemeindehaus, erstversorgt oder kamen in leerstehenden Häusern und bei Verwandten unter. Für das Vieh konnten Notställe gebaut werden mit Abbruchmaterial eines ehemals militärisch genutzten Depots in Feldstetten. Mit pferde- und kuhbespannten Fuhrwerken wurde das Bauholz nach Westerheim gebracht. Baracken entstanden und teilzerstörte Häuser erhielten provisorische Dächer.

Der junge Maurer Josef Rehm berichtete : „Als ich in Westerheim am 17. Juni 1945 eintraf, war es im Großen und Ganzen alles aufgeräumt. Viele ‚Geschädigte‘ konnten mit ihrem verbliebenen Hab und Gut bei Verwandten unterkommen.Weitere jedoch in Baracken...Viele Frauen gingen zum Abbruch ins Feldstetter ‚Lager‘... Der Wiederaufbau ging ganz schleppend voran. Nur ganz wenige konnten im ersten Jahr noch aufbauen.“

Die Gründe, warum der Wiederaufbau nur mühsam in Gang kam, waren vielfältig: Einmal fehlte es an Arbeitskräften und es mangelte an Material. Weiter musste man sich mit den neuen politischen Gegebenheiten auseinandersetzen: Nach der Aufteilung des Deutschen Reichs durch die Siegermächte in vier Besatzungszonen befand sich Westerheim in die französische Zone. Das benachbarte Wiesensteig wiederum wurde amerikanisch verwaltet. Eine Urkunde, 1948 in den wiederhergestellten Westerheimer Kirchturm von St. Stephanus eingelegt, beschreibt das so: „Die Markungsgrenze gegen Wiesensteig war zugleich die Grenze zwischen zwei Erdteilen, nämlich Frankreich und Amerika. Zum Grenzübertritt brauchte man einen Passierschein. Wer ohne Passierschein erwischt wurde, musste 75 RM Strafe bezahlen...“ Zu diesem Zeitpunkt vor der Währungsreform war die Reichsmark (RM) noch immer das offizielle Zahlungsmittel.

Ehemalige französische helfen den Bauern auf der Alb

Nun hatten sehr viele katholischgläubige Westerheimer Bürger – und das waren praktisch alle – sehr enge Verwandtschaftsbeziehungen ins ebenfalls ehemals helfensteinisch regierte katholische Filstal. Familiäre Hilfe von dieser Seite war so deshalb auch nur sehr eingeschränkt möglich. Viele Quellen indes berichten von großzügiger Hilfe aus dem benachbarten Donnstetten und von den Zwangsarbeitern aus Frankreich, die während des Krieges den bäuerlichen Betrieben als Arbeitskräfte zugeteilt wurden. „Zur Ehre der französischen Besatzungsmacht sei gesagt, dass in vorbildlicher Weise die ehemaligen französischen Kriegsgefangenen den Bauern halfen. Sie setzten sich auch bei den Amerikanern für die Bevölkerung ein, halfen beim Aufräumen und sorgten für die Familien“, notierte Pfarrer Eugen Bolsinger in der Pfarrchronik. Weiter schrieb er: „Viele Taten der Nächstenliebe erfuhren die Bürger von Westerheim, teils von den umliegenden Ortschaften, teils vom bischöflichen Ordinariat, vom Caritasverband und nicht zuletzt vom Kreis Münsingen.“

Was den Wiederaufbau betrifft, bemerkte eine offizielle Denkschrift: „Die Zonengrenze wirkt in jeder Hinsicht lähmend ... Bahnstationen sind Wiesensteig und Laichingen, beide führen in die amerikanische Zone. Die nächste Bahnstation in der französischen Zone ist Urach ... Die Fahrt nach Reutlingen und Ulm ist z. Zt. (1947) gerade noch an einem Tag möglich … Omnibuslinien bestehen nach der Kreisstadt Münsingen täglich (für Westerheim nur 3 Plätze zur Verfügung).“

Westerheim bekommt mehr Baumaterial

Im Mai 1946 überzeugte sich der neue französische Kreisgouverneur Oberst Blanc persönlich von der Situation in Westerheim und sicherte für den Wiederaufbau ein Sonderkontingent an dringend benötigtem Zement zu.

Allgemein wurde die Baustoffzuteilung behördlich geregelt. Gemessen am Gesamtschaden in Württemberg stand Westerheim 1,75 Prozent des landesweit verfügbaren Baumaterials zu. Tatsächlich – so wurde mit spitzem Bleistift errechnet – erhielt der Ort „ an Holz und Kalk rd. 2,6%, an Zement und Backsteinen rd. 5,6% der für das Land zur Verfügung stehenden Baustoffe“. Das waren: 353 Kubikmeter Holz, 167 Tonnen Kalk, 263 Tonnen Zement und 70 000 Backsteine. So konnten mit staatlicher Hilfe bis März 1947 von 199 beschädigten Gebäuden immerhin 55 wiederherstellt werden.

Wie es nur mit Eigeninitiative weiter gehen konnte, lesen Sie in der nächsten Folge.