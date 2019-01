Westerheim bringt historischen Haushalt auf den Weg

Von einem historischen Haushalt für die Gemeinde Westerheim hat Bürgermeister Hartmut Walz gesprochen, als er am Dienstagabend zusammen mit Kämmerer Winfried Baumeister dem Gemeinderat den Haushaltsentwurf 2019 präsentierte und erläuterte.

Der neue Haushalt sei in mehrfacher Hinsicht historisch einzustufen, legte Hartmut Walz dar: weil er der letzte Haushaltsplanentwurf in der im Mai 2019 ablaufenden Periode des aktuellen Gemeinderats sei, weil er nach mehr als 36-jähriger Tätigkeit des früheren Finanzverwalters Wolfgang Hofelich der erste Haushalt des neuen Kämmerers Winfried Baumeister bilde, weil er der letzte Haushalt in alter Form vor der Umstellung auf einen Doppelhaushalt sei, weil er der erste Haushaltsentwurf in seiner dritten Amtszeit darstelle und weil er für sechs von zwölf Mitgliedern am Ratstisch der fünfte Haushaltsentwurf darstelle, den sie in ihrer Amtszeit als Gemeinderat zur Hand bekommen.

Nach den einführenden Worten wartete Bürgermeister Walz mit vielen Zahlen und Fakten zum Haushalt 2019 auf, der ein Gesamtvolumen von 11,737 Millionen Euro (Vorjahr 10,709 Millionen) hat. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 1,028 Millionen Euro oder umgerechnet um von 9,6 Prozent. Das Gesamtvolumen unterteilt sich in den Verwaltungshaushalt für die laufenden Betriebsausgaben und den Vermögenshaushalt für die investiven Ausgaben. Das Volumen des Verwaltungshaushalts liegt mit 10,186 Millionen Euro um 747 500 Euro über der letztjährigen Planung, was eine Steigerung um 7,9 Prozent bedeutet. Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1,551 Millionen Euro, was gegenüber dem Vorjahr einer Erhöhung um 280 500 Euro oder 22 Prozent gleichkommt.

Ein Volumen von 1,55 Millionen Euro hat der Vermögenshaushalt der Gemeinde Westerheim. Der Löwenanteil mit 1,172 Millionen Euro (76 Prozent) fließt in diesem Jahr in Baumaßnahmen oder dient als Ansparung und Planung für Vorhaben in den kommenden Jahren: so für die Ortskernsanierung, die Rathauserweiterung, den Backboneausbau, Breitbandanschlüsse, den Ausbau der Feldstetter Straße, 3. Abschnitt, oder die Neuerung von Wasserleitungen. (Foto: Grafik: Gemeindeverwaltung)

Zunächst blickte der Bürgermeister auf den Verwaltungshaushalt, bei dem die Gemeinde von einem Überschuss von 207 165 Euro ausgeht, der dann als Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt für Investitionen abgeführt wird. Im vergangenen Jahr war diese Zuführung bei lediglich 135 195 Euro angesetzt, schnellte aber aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung auf 1,75 Millionen Euro hoch, was vor allem der höher ausgefallenen Gewerbesteuer um 1,183 Millionen Euro zu verdanken war.

Für 2018 planen Kämmerer Baumeister und Bürgermeister Walz mit Einnahmen aus der Grundsteuer mit 412 000 Euro und aus der Gewerbesteuer mit 2,55 Millionen Euro. Dies ist ein sehr guter Wert mit 852 Euro je Einwohner, lag doch der Landesdurchschnitt 2016 bei 454 Euro. An Schlüsselzuweisungen erwartet die Gemeinde 176 000 Euro und als Investitionspauschale 283 000 Euro. Das Aufkommen aus den Gebühren und Entgelten wird auf 1,311 Millionen Euro veranschlagt.

Breiten Raum bei den Ausführungen des Bürgermeisters zum Haushalt 2019 nahmen die Personalkosten ein, die um 61 100 Euro oder 2,9 Prozent auf 2,16 Millionen Euro oder umgerechnet auf 722 Euro je Einwohner klettern. Von den veranschlagten Personalkosten von 2,16 Millionen Euro entfallen 579 500 Euro auf das Haus für Kinder und etwa 226 700 Euro auf das Albbad. Ohne diese beiden gemeindlichen Einrichtungen lägen die Personalkosten bei 1,354 Millionen Euro oder 452 Euro je Einwohner, erläuterte Walz und fügte noch an: „Rechnet man die Personalkosten des Kindergartens Arche Noach in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde mit 540 000 Euro hinzu, so würde man auf Personalkosten von satten 2,7 Millionen Euro oder 902 Euro je Einwohner kommen.“

Auf die Vereins- und Sportförderung ging Walz in seiner Haushaltsrede noch ein: Eine Jugendförderung von 15 Euro je Kinder oder Jugendlicher steuere die Gemeinde den in Vereinen oder bei den Kirchengemeinden betreuten jungen Menschen bei, was für 2018 eine Summe von 15 030 Euro bedeutete. Den Abmangel von 249 200 Euro für die Albhalle und den von 539 200 Euro für das Albbad von 2018 trage die Gemeinde, was als Förderung des Sports zu sehen sei, und „die liegt uns in Westerheim sehr am Herzen“, betonte Walz und streifte noch einige für 2019 geplante Instandsetzungsmaßnahmen von der Feldwegsanierung bis zum Haus des Gastes sowie den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 2,074 Millionen Euro, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 85 000 Euro darstellt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts mit 1,55 Millionen Euro müssen der allgemeinen Rücklage Mittel von 1,082 Millionen Euro entnommen werden. Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich. Die Verschuldung soll 2019 weiter zurückgefahren werden, eine Tilgung der Schulden von 51 000 Euro zum Jahresende wird angestrebt, so dass sich der Schuldenstand bei 441 220 zum Jahresende einpendeln wird, was pro Kopf 147 Euro bei einem Landesdurchschnitt von 442 Euro bedeutet. Zur Finanzierung des Haushaltes 2019 müssen der Rücklage vorussichtlich Mittel von 1,082 Millionen Euro entnommen werden, so dass dann noch 1,998 Millionen Euro in der Rücklage verbleiben. „Dies ist angesichts der Aufgabenstellungen, die wir künftig zu bewältigen haben, sehr wichtig“, unterstrich Walz.

Was das Volumen des eingebrachten Haushalts mit 11,73 Millionen Euro angeht, so ist dieses nicht historisch. Denn der von 2017 mit einer Gesamtsumme von rund 12,3 Millionen Euro lag noch höher. Mit Lob und Dank beendete Hartmut Walz seine Haushaltsrede. „Unser neuer Gemeindekämmerer Winfried Baumeister hat sein erstes Zahlenwerk eingebracht und ausgearbeitet. Aus meiner Sicht ist die Premiere geglückt“, sagte Walz und dankte auch dessen Vorgänger Wolfgang Hofelich, der große Fußstapfen als Finanzverwalter in Westerheim hinterlassen habe.

Die Beratung des eingebrachten Haushalts und die Beschlussfassung soll in der Gemeinderatssitzung am 26. Februar erfolgten. Zu einer intensiven Vorberatung ist eine gemeinsamen Klausur am Samstag, 9. Februar, vorgesehen.

