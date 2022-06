Wenn die Prozession zu einer Demonstration für den Frieden wird

„Suche Frieden und jage ihm nach" – unter diesen Worten aus Psalm 34 stand das diesjährige Westerheimer Fronleichnamsfest. Für viele Westerheimer begann der Tag in den frühesten Morgenstunden: Da musste das Gras für den Prozessionsweg gemäht werden, die Blumenteppiche, die in den Tagen zuvor von Jung und Alt kunstvoll gestaltet wurden, wurden mit Lastwägen aus den Garagen geholt und die Frauen gaben ihren Kunstwerken den letzten Schliff. Auch für das Ausrichten des nachmittäglichen Festes brauchte man noch viele helfende Hände.

Ganzes Dorf auf den Beinen

Um 9.30 Uhr durften dann Pfarrer Karl Enderle und eine große Ministrantenschar, so viele wie schon seit drei Jahren nicht mehr, unter festlichen Orgelklängen in die gut gefüllte Kirche einziehen. Pfarrer Enderle griff in seiner Predigt die Motive der insgesamt 11 herrlich herausgearbeiteten Blumenteppiche auf und stellte einen Bezug zwischen ihnen her. So wurde ein großer Bogen gespannt zwischen dem ideenreichen Jugendteppich mit einem leuchtenden Rosenherz, gehalten von Gottes Hand, am ersten Altar, bis hin zum weltumspannenden Motiv am letzten Altar bei der Kirche. Der Gemischte Chor der Chorgemeinschaft Westerheim unterstrich mit ihren festlichen Weisen, so unter anderem mit den Chorkompositionen „Lobt den Herrn der Welt" und mit „Domine, pacem da nobis" den besonderen Charakter dieses Festtages.

Prozession als Höhepunkt

Den Höhepunkt des Tages bildete die Prozession durch den Ort. Die Erstkommunionkinder in ihren weißen Kleidern, die vielen Ministranten, Pfarrer Karl Enderle mit der Monstranz, getragen unter dem sogenannten „Himmel", die Chorgemeinschaft, die Musikkapelle sowie viele Gläubige aus nah und fern zogen zu insgesamt vier Altären. Das Herzstück der Fronleichnamsprozession ist die Monstranz, sie wird Pfarrer getragen. Es handelt sich dabei um ein Schaugerat, in dessen Mitte sich die Hostie befindet. In diesem Stück Brot, so ist der Glaube der katholischen Kirche, wird Jesus Christus leibhaftig.

Vier Altäre

Die Blumenteppiche, die zu den vier Altären gestaltet worden waren, veranschaulichten das Segensgebet aus dem Philipperbrief „Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre Eure Herzen und Eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus". Aus allen Texten, die an den einzelnen Stationen vorgetragen wurden, sprach die große Sehnsucht nach Frieden. So wurde die Fronleichnamsprozession zu einer großen Friedensdemonstration. Mit dem majestätischen Musikstück „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre" von Ludwig van Beethoven, ergreifend vorgetragen von der Chorgemeinschaft und der Musikkapelle, wurde die morgendliche Feier abgerundet.

Im Anschluss lud die Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates Juliane von Nathusius zum Gemeindefest ein. Viele Gäste nahmen unter den schattigen Bäumen auf der Pfarrwiese Platz und ließen dort das Fest bei gutem Mittagessen, bei über 100 selbstgebackenen Kuchen und netten Gesprächen weiterklingen. Die Jugendkapelle und die Musikkapelle Westerheim ließen es sich nicht nehmen und spielten den ganzen Nachmittag, sehr zur Freude der vielen Gäste, auf. Immer wieder konnte man hören: „Wie gut, dass wir wieder Fronleichnam feiern dürfen.“